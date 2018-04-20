РФ направила в Стокгольм документы на расторжение контрактов с Украиной

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку газа и его транзит, говорится в сообщении компании.

"Сегодня ПАО "Газпром" направило в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа и его транзит через территорию республики. Переговоры с "Нафтогазом Украины" к результату не привели", — сказано в сообщении.

"Газпром" готов вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" о транзите газа после 2019 года. Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию", — подтвердил журналистам позицию российской стороны глава "Газпрома" Алексей Миллер.

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Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов, в конце марта компании провели переговоры по этому вопросу и планировали провести их следующий раунд в апреле. Решения арбитража Стокгольма по спорам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа "Газпром" обжаловал в суде Швеции в марте.