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    В мире

    Замгенсека НАТО в Киеве поставила в один ряд риски химоружия и "Газпром"

    (обновлено: )10412
    Роуз Гетемюллер заявила, что "основной вопрос, который мы должны обсудить, заключается в том, что мы можем сделать для сдерживания и защиты от гибридных или асимметричных угроз".
    Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер
    AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV

    КИЕВ, 14 апр – РИА Новости Украина. Замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер, говоря о рисках, которым страны Запада должны научиться противостоять, поставила в один ряд "доминирование "Газпрома" и опасность химического и биологического оружия.

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    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

    "Основной вопрос, который мы должны обсудить, заключается в том, что мы можем сделать для сдерживания и защиты от гибридных или асимметричных угроз. Основной ответ, на мой взгляд, заключается в следующем: мы должны быть более осведомленными и бдительными; мы должны быть устойчивыми к нападениям; и мы должны быть готовы реагировать, возможно, асимметрично", — заявила Гетемюллер, выступая в среду на форуме по безопасности в Киеве. Выступление обнародовано пресс-службой альянса.

    Среди задач она перечислила "борьбу с дезинформацией и пропагандой", кибератаками, усиление взаимодействия в разведывательной сфере и обмене информацией.

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    "Теперь, устойчивость по всем направлениям. Мне кажется, сложно переоценить серьезность этого вопроса в киберпространстве — защиту против атак, энергобезопасность, борьбу с доминированием того или иного субъекта, такого как "Газпром", и, неприятно признать, речь идет также о реагировании на химические, биологические, радиологические и ядерные (риски)", — заявила она.

    "Мы должны в эти дни обратить внимание на вопрос устойчивости к химическим, биологическим, радиологическим, ядерным (рискам), и я считаю, что это тоже важное направление, где наши партнеры, а также союзники могут иметь большое значение, потому что Украина имеет большой опыт в этой области", — добавила она.

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    Напомним, ранее Гетемюллер заявила, что идея членства Украины в НАТО вполне реалистична, однако Киеву необходимо провести серьезные реформы в оборонной сфере.

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