В "Газпроме" подтвердили, что компания отозвала иск в UNCITRAL, так как "не о чем уже копья ломать". Но свой иск Литва из Стокгольмского арбитража не отозвала, слушания по существу должны состояться в июле.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.