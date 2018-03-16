Россиянин отсудил 200 тыс рублей после утраты детородной функции из-за избиения

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Только 200 тыс рублей компенсации взыскал с МВД России Приволжский районный суд Казани в пользу истца, который в результате избиения полицейским лишился детородной функции, передает "Московский комсомолец".

Как заявил адвокат Андрей Сучков, защита будет "обжаловать эту мизерную компенсацию за тяжкий вред здоровью в Верховном суде Татарстана".

Инцидент произошел в апреле 2016 года, когда командир отделения полка патрульно-постовой службы УМВД РФ по Казани Марат Гараев из мести избил 33-летнего мужчину, нанеся при этом ему удар ногой в пах, а также применив специальное газовое средство. Потерпевшему пришлось делать экстренную операцию, однако он утратил детородную функцию.

Сам полицейский свою вину не признал, однако Верховный суд Татарстана отправил его на 4,5 года в колонию общего режима.

Пострадавший мужчины добивается в суде взыскания с МВД РФ 750 тысяч рублей в счет компенсации физических и нравственных страданий. Его адвокат сообщил, что эта сумма основана на решениях ЕСПЧ по схожим делам.

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