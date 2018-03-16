наверх
16.03.201813:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.01+ 0.10
  • EUR32.18+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Россия

    Россиянин отсудил 200 тыс рублей после утраты детородной функции из-за избиения

    (обновлено: )55
    По информации СМИ, инцидент произошел в апреле 2016 года, когда командир отделения полка патрульно-постовой службы УМВД РФ по Казани Марат Гараев из мести избил 33-летнего мужчину, нанеся при этом ему удар ногой в пах.
    Полиция России
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Только 200 тыс рублей компенсации взыскал с МВД России Приволжский районный суд Казани в пользу истца, который в результате избиения полицейским лишился детородной функции, передает "Московский комсомолец".

    Избиение отца с ребенком на руках попало на видео. Видео
    Канал New York Post на Youtube
    Кадры жестокого избиения отца с ребенком на руках в США всколыхнули сети (18+)

    Как заявил адвокат Андрей Сучков, защита будет "обжаловать эту мизерную компенсацию за тяжкий вред здоровью в Верховном суде Татарстана".

    Инцидент произошел в апреле 2016 года, когда командир отделения полка патрульно-постовой службы УМВД РФ по Казани Марат Гараев из мести избил 33-летнего мужчину, нанеся при этом ему удар ногой в пах, а также применив специальное газовое средство. Потерпевшему пришлось делать экстренную операцию, однако он утратил детородную функцию.

    Сам полицейский свою вину не признал, однако Верховный суд Татарстана отправил его на 4,5 года в колонию общего режима.

    Пострадавший мужчины добивается в суде взыскания с МВД РФ 750 тысяч рублей в счет компенсации физических и нравственных страданий. Его адвокат сообщил, что эта сумма основана на решениях ЕСПЧ по схожим делам.

    Ранее сообщалось, что житель американского штата Нью-Мексико, отсидевший два года в одиночной камере окружной тюрьмы, отсудил у властей 15 миллионов долларов за халатное обращение персонала тюрьмы и пребывание под стражей без должного судебного разбирательства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Одна гривна, монета
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом