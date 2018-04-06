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    Россия

    Путин провел "чистки" в российском МВД, МЧС и Следственном комитете

    (обновлено: )22320
    В пятницу опубликован указ президента России Владимира Путина, который провел массовые перестановки в правоохранительных органах РФ. Отставки и назначения проведены, в основном, в региональных подразделениях МВД, ФСИН, МЧС России.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин снял с должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации в пятницу.

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    В указе также содержатся новые назначения, которые проведены в региональных подразделениях правоохранительных органов России.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после переизбрания Путин займется кадровыми перестановками: "Будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента", — заявлял Песков, давая интервью на телевидении.

    Такое одновременное увольнение большого числа руководителей правоохранительных органов президент России в предыдущий раз проводил в мае 2015 года. Тогда должностей лишились порядка 20 генералов.

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