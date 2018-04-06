Путин провел "чистки" в российском МВД, МЧС и Следственном комитете

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин снял с должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации в пятницу.

В указе также содержатся новые назначения, которые проведены в региональных подразделениях правоохранительных органов России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после переизбрания Путин займется кадровыми перестановками: "Будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента", — заявлял Песков, давая интервью на телевидении.

Такое одновременное увольнение большого числа руководителей правоохранительных органов президент России в предыдущий раз проводил в мае 2015 года. Тогда должностей лишились порядка 20 генералов.