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    Подозреваемый в стрельбе в центре Москвы задержан

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    По информации МВД РФ, в ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи.
    Автомобили скорой помощи в РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе в центре Москвы, при которой тяжело ранены были два человека, сообщает пресс-служба московского главка МВД РФ.

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    Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой на Никольской улице недалеко от Красной площади. Подозреваемого в стрельбе разыскивает полицейские. Источник рассказал РИА Новости, что мужчина несколько раз выстрелил в голову молодому человеку.

    "В воскресенье 5.40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской", — сообщает МВД.

    "В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи", — добавили в ведомстве.

    По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, заключили в МВД.

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