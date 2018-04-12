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    Автобус с 40 детьми перевернулся в Подмосковье

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    По информации пресс-службы ГУМВД РФ по Московской области, на 1 километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо) произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2109. В автобусе находилось порядка 40 детей.
    Скорая помощь в РФ
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Автобус с 40 детьми столкнулся с легковой машиной на дороге А-107 (Малое бетонное кольцо) в Подмосковье, в результате ДТП, возможно, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Московской области.

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    "На 1 километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо) произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2109. В автобусе, предположительно, находилось порядка 40 детей. Количество пострадавших уточняется", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, сотрудники полиции работают на месте ДТП. Выясняются причины аварии.

    Ранее сообщалось, что автобус с командой "Гумбольдт Бронкос" столкнулся с грузовиком вечером 6 апреля на одной из трасс в в канадской провинции Саскачеван. По последним данным, из 28 человек, находившихся в автобусе, погибли 16.

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