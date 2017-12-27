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    Стрельба на фабрике в Москве. Спецоперация силовиков

    (обновлено: )18202
    Столичная полиция опровергает информацию о заложниках в здании фабрики, где бывший собственник устроил стрельбу, в результате которой один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
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    "Официально опровергаем информацию о нахождении заложников в здании на Иловайской улице", — сказал собеседник агентства.

    О судьбе раненых, как и о том, есть ли они вообще, в главке не сообщили, отметив, что информация пока уточняется.

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    По информации столичного главка СК РФ, стрельбу на территории фабрики на юго-востоке Москвы устроил ее бывший хозяин, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что по меньшей мере двое ранены.

    По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Территория самой фабрики оцеплена.

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