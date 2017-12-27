В Москве неизвестный открыл стрельбу, один человек погиб

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Полиция принимает меры по задержанию мужчины, открывшего стрельбу в здании на юго-востоке Москвы, в результате которой погиб один человек, речь идет предположительно о конфликте между хозяйствующими субъектами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по столице.

"В 9.13 на улице Иловайская, дом 20, корпус 1, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора. Один из его участников причинил огнестрельные ранения одному из оппонентов. Пострадавший скончался. Полицейские предпринимают меры к задержанию подозреваемого в стрельбе", — сказал собеседник агентства.

Несколько человек удерживаются в заложниках в здании фабрики на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Несколько человек удерживаются в заложниках в здании фабрики", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полиция оцепила район происшествия.

Ранее сообщалось, что бытовой конфликт между двумя ранее судимыми мужчинами на улице Калиновой в Днепре закончился стрельбой, один из них был госпитализирован, второй — доставлен в отдел полиции.