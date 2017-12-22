Рецидивист устроил стрельбу в Харьковской области

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. В Харьковской области мужчина по неустановленным причинам открыл огонь в сторону полицейских, сообщает УНИАН со ссылкой на Нацполицию Харьковской области.

По информации правоохранителей, 22 декабря в 1:39 в Лозовской отдел полиции поступило сообщение о том, что в доме на территории микрорайона неизвестный пытается демонтировать электросчетчик. На месте полицейские не обнаружили технических повреждений электросчетчиков, а также не увидели людей, которые могли бы совершать преступление.

"Сотрудники полиции вышли на улицу и продолжили осмотр прилегающей территории. В это время из подъезда выбежал неизвестный и выстрелил несколько раз из неустановленного оружия в сторону служебного автомобиля, помчался к другому дому", — сообщили в полиции.

Через некоторое время правоохранители услышали еще один выстрел. Обследовав место стрельбы, сотрудники полиции обнаружили мужчину с тяжелым ранением головы. Бригадой "скорой помощи" в бессознательном состоянии мужчина был госпитализирован в отделение реанимации. Во время операции он умер.

Табельное огнестрельное оружие милицией не применялось. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства. Также полицейские установили личность погибшего, им оказался житель города Лозовая, мужчина 1973 года рождения, ранее судимый.

Ранее СМИ и соцсети сообщили о стрельбе в одном из автосалонов Одессы, в котором забаррикадировались грабители и пытались отстреливаться. Около 9.30 несколько людей в камуфляжной форме напали и ограбили охранника. После сообщения в полицию автосалон был оцеплен бойцами спецназа ГУ НП Одесской области.