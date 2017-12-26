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    В Днепре ранее судимые устроили разборки со стрельбой

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    В ходе бытового конфликта один из мужчин выстрелил второму в голову из травматического пистолета. Пуля попала ему прямо в глаз, он госпитализирован. Второй задержан.
    Пуля с места разборок между двумя ранее судимыми мужчинами в Днепре
    ГУ НП в Днепропетровской области

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Бытовой конфликт между двумя ранее судимыми мужчинами на улице Калиновой в Днепре закончился стрельбой, один из них госпитализирован, второй — доставлен в отдел полиции, сообщает во вторник пресс-служба областной полиции.

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    В ходе разборок, которые произошли вечером 25 декабря, один из мужчин выстрелил второму в голову из травматического пистолета. Пуля попала ему прямо в глаз.

    Решается вопрос о вручении стрелявшему сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит наказание по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

    Ранее в Харьковской области мужчина по неустановленным причинам открыл огонь в сторону полицейских. Установлена личность стрелявшего, им оказался житель города Лозовая, мужчина 1973 года рождения, ранее судимый. При попытке задержания мужчина погиб.

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