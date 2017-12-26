В Днепре ранее судимые устроили разборки со стрельбой

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Бытовой конфликт между двумя ранее судимыми мужчинами на улице Калиновой в Днепре закончился стрельбой, один из них госпитализирован, второй — доставлен в отдел полиции, сообщает во вторник пресс-служба областной полиции.

В ходе разборок, которые произошли вечером 25 декабря, один из мужчин выстрелил второму в голову из травматического пистолета. Пуля попала ему прямо в глаз.

Решается вопрос о вручении стрелявшему сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит наказание по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее в Харьковской области мужчина по неустановленным причинам открыл огонь в сторону полицейских. Установлена личность стрелявшего, им оказался житель города Лозовая, мужчина 1973 года рождения, ранее судимый. При попытке задержания мужчина погиб.