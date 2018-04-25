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    Тамбовский воришка растерял деньги, когда убегал с места кражи

    (обновлено: )9910
    В Тамбове полиция задержала 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже 30 миллионов рублей из помещения кредитного кооператива. Следствие установило, что злоумышленник проник в офис организации, взломал металлический сейф и украл деньги.
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    Скрываясь с места преступления, мужчина потерял часть похищенной суммы. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения.

    "Сумма была столь значительна, что он не обратил внимания на часть денежных купюр, выпавших из сумки по дороге", — отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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    Полицейские обнаружили мешок с деньгами в арендованном мужчиной гараже на севере Тамбова. Выяснилось, что он успел потратить часть средств — приобрел недвижимость и погасил старые долги.

    Подозреваемый находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

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