Киевлянин приковал квартиранта наручниками к батарее, подозревая в краже

Фото Национальная полиция Украины

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Киеве задержан владелиц квартиры, который насильно удерживал собственного квартиранта, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

Задержанный заявил, что сделал это, потому что уверен, что квартирант его обокрал.

По данным полицейских, вызов поступил от жены потерпевшего, которая заявила, что ее мужа незаконно удерживают в одном из домов на Дорогожицкой улице.

Прибывшие на место полицейские обнаружили, что владелец квартиры пристегнул своего квартиранта наручниками к батарее. Он заявил, что квартирант украл у него ювелирные изделия и сдал в ломбрад. Владелец жилья не собирался отпускать пленника, пока не получит украшения или деньги за них.

Полиция задержала владельца квартиры, его обвиняют по статьей "незаконное лишение свободы". Причастность квартиранта к краже ювелирных изделий проверяется.

Ранее в Полтаве хозяйка квартиры выбросила вещи своей квартирантки на детскую площадку. Владелица квартиры так поступила, потому что квартирантка два года не платила за жилье.