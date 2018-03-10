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    Тамбов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
    На нефтебазе в России прогремел взрыв
    12:28 10.06.2016
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    СМИ сообщили о взрыве во время ремонтных работ в пустом резервуаре объемом 1500 кубометров в Тамбове. В главке областного МЧС сообщили, что в результате ЧП пострадали два человека.
    Сотрудники правоохранительных органов в России. Архивное фото
    Под Тамбовом застрелили бизнесменов из Украины - СК РФ
    15:37 31.05.2016
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    Тела двух погибших заместителей директора ООО "Строительные технологии" обнаружили в реке возле села Абакумовка. У мужчин имеются огнестрельные ранения в области головы.
    Ветераны войны
    Тамбовская область собрала более $280 тыс в помощь крымским ветеранам
    13:34 10.04.2014
    6Присоединение Крыма к РФ
    Жители Тамбовской области собрали более 10 миллионов рублей (около 280 тысяч долларов) в помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Крыму.
    Учащиеся на занятиях
    Тамбовский госуниверситет готов принять абитуриентов из Крыма без ЕГЭ
    12:21 19.03.2014
    9Присоединение Крыма к РФ
    Тамбовский государственный университет имени Державина планирует предоставить льготные места выпускникам крымских школ, сообщает в среду пресс-служба вуза.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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