наверх
10.03.201805:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    воры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Полиция задержала вора в законе в Хмельницкой области
    В Хмельницкой области полиция задержала известного криминального авторитета
    22:05 26.02.2018
    538Криминальные войны в Украине
    По информации полиции, в Хмельницкой области во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, на котором с местным преступным криминальным авторитетом двигался "вор в законе" по кличке Лера Сумской.
    В Чернигове задержали похитителей бюстов писателей
    Полиция раскрыла, кто стоит за похищениями бюстов писателей в Чернигове
    15:52 01.02.2018
    210Криминальные войны в Украине
    По информации полиции, правоохранители установили группу ранее судимых наркозависимых лиц, которые подозреваются в похищении бюстов Михаила Коцюбинского и Александра Пушкина в городе Чернигове.
    Полиция взяла квартирных воров, ранивших 5 полицейских в Днепре
    В Киеве спецназ взял воров, забросавших полицию гранатами в Днепре
    15:33 01.02.2018
    1473Криминальные войны в Украине
    По словам главы Нацполиции Сергея Князева, задержание преступников в Киеве прошло молниеносно, никто из полицейских, подозреваемых или гражданских не пострадал.
    Оружие. Архивное фото
    Украина воровская: украл, выпил, опять украл и снова выпил
    17:13 14.08.2017
    1145Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Украинцы - в опасности: их преследует воры. Уголовники настолько распоясались, что берут все без разбору - от продуктов питания до медтехники.
    Полиция сообщила о задержании вора в законе по прозвищу Пецо
    Полиция сообщила о задержании "вора в законе" по прозвищу "Пецо"
    20:48 02.08.2017
    541Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По информации первого заместителя главы Национальной полиции Вячеслава Аброськина, полицией Киева в аэропорту "Борисполь" был задержан российский "вор в законе" по прозвищу "Пецо".
    Полиция Киева задержала вора в законе, курировавшего угоны автомобилей
    Полиция Киева задержала "вора в законе", курировавшего угоны автомобилей
    19:34 24.04.2017
    429
    По информации полиции Киева, уроженец Грузии находился в Киеве около года, он организовал несколько преступных групп, которые занимались похищением автомобилей и кражами из машин.
    В Запорожье задержали авторитета Григора с арсеналом оружия
    В Запорожье задержали авторитета "Григору" с арсеналом оружия
    23:38 12.11.2016
    340Взрыв в здании полиции в Ровно
    По информации полиции, при задержании и обыске у "вора в законе" из его автомобиля изъят револьвер с 7-ю патронами, гранатомет РПГ-18, 3 гранаты Ф-1 с запалами современного производства, около 100 грамм марихуаны.
    Задержание воров в законе в Святогорске
    Полиция сообщила подробности задержания "воров в законе" в Донецкой области
    23:31 28.08.2016
    2472День полиции: успех или провал?
    По информации полиции, в Святогорск Донецкой области должны были приехать более 300 уголовных авторитетов. Правоохранители организовали масштабную спецоперацию по проверке лиц и транспорта на въезде в курортную зону.
    Глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили
    СМИ сообщили об угоне бронированного джипа Саакашвили в Киеве
    02:16 07.07.2016
    582Саакашвили в Одессе
    По информации СМИ, угон внедорожника был совершен с целью "обеспечить лояльность" грузинского клана в правоохранительных органах Украины при рассмотрении завтрашней апелляции Серго Глонти - Гуги.
    Задержанный
    "Пиковые". Почему "воров в законе" так тянет в Украину
    17:56 22.04.2016
    7734Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Рост преступности в Украине во многом связан с бездействием полиции и распоясавшимся криминалитетом. Именно поэтому к нам потянулись "воры в законе" разных мастей. Залетные ищут, чем бы поживиться в стране, где царит хаос.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Полиция задержала вора в законе в Хмельницкой области
    В Хмельницкой области полиция задержала известного криминального авторитета
    22:05 26.02.2018
    538
    По информации полиции, в Хмельницкой области во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, на котором с местным преступным криминальным авторитетом двигался "вор в законе" по кличке Лера Сумской.
    Все теги