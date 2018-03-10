По информации полиции, в Хмельницкой области во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, на котором с местным преступным криминальным авторитетом двигался "вор в законе" по кличке Лера Сумской.
По информации полиции, при задержании и обыске у "вора в законе" из его автомобиля изъят револьвер с 7-ю патронами, гранатомет РПГ-18, 3 гранаты Ф-1 с запалами современного производства, около 100 грамм марихуаны.
По информации полиции, в Святогорск Донецкой области должны были приехать более 300 уголовных авторитетов. Правоохранители организовали масштабную спецоперацию по проверке лиц и транспорта на въезде в курортную зону.
Рост преступности в Украине во многом связан с бездействием полиции и распоясавшимся криминалитетом. Именно поэтому к нам потянулись "воры в законе" разных мастей. Залетные ищут, чем бы поживиться в стране, где царит хаос.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По информации полиции, в Хмельницкой области во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, на котором с местным преступным криминальным авторитетом двигался "вор в законе" по кличке Лера Сумской.