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    Происшествия

    В Харькове вор затопил многоэтажное здание

    (обновлено: )88
    По информации СМИ, в Харькове неизвестный попытался снять пожарный кран в подъезде девятиэтажки, по предположениям жильцов - на металлолом. В результате пять этажей здания были затоплены, лифт перестал работать, испорчена вся электрика.
    В Харькове вор затопил многоэтажное здание
    скриншот с видео

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Харькове вор затопил девятиэтажное общежитие, сообщает "Сегодня".

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В Харькове неизвестный попытался снять пожарный кран в подъезде девятиэтажки, по предположениям жильцов — на металлолом. В результате пять этажей здания были затоплены, лифт перестал работать, испорчена вся электрика.

    Жильцы не видели злоумышленника, который сорвал пожарный кран, поскольку были заняты уборкой воды. Жилые помещения, к счастью, большей частью не затопило, но поток воды затронул несколько коридоров. Вода повредила проводку, и две квартиры до сих пор остаются без электроснабжения.

    Вода попала и в шахту лифта: теперь она затоплена, механизм не работает из-за образовавшегося льда, жителям дома приходится подниматься вверх пешком.

    Подъезд обещают привести в порядок коммунальщики, якобы именно в этом году планировалась реконструкция.

    "В этом году — в проекте ремонт подъезда, левое и правое крыло", — заявил Денис Батурин, начальник участка №34 КП "Жилкомсервис".

    Однако расходы по ремонту комнат лягут на плечи владельцев жилья. Единственный вариант получить компенсацию — это взыскать ее через суд у того, кто снимал пожарный гидрант. Но это будет возможно только в том случае, если вора найдет полиция.

    Ранее сообщалось, что полицейские задержали в Юрге подозреваемого в краже из частного дома, которому удалось спрятаться от вернувшегося хозяина жилища с помощью надетого на голову ведра.

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