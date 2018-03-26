В Харькове вор затопил многоэтажное здание

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КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Харькове вор затопил девятиэтажное общежитие, сообщает "Сегодня".

В Харькове неизвестный попытался снять пожарный кран в подъезде девятиэтажки, по предположениям жильцов — на металлолом. В результате пять этажей здания были затоплены, лифт перестал работать, испорчена вся электрика.

Жильцы не видели злоумышленника, который сорвал пожарный кран, поскольку были заняты уборкой воды. Жилые помещения, к счастью, большей частью не затопило, но поток воды затронул несколько коридоров. Вода повредила проводку, и две квартиры до сих пор остаются без электроснабжения.

Вода попала и в шахту лифта: теперь она затоплена, механизм не работает из-за образовавшегося льда, жителям дома приходится подниматься вверх пешком.

Подъезд обещают привести в порядок коммунальщики, якобы именно в этом году планировалась реконструкция.

"В этом году — в проекте ремонт подъезда, левое и правое крыло", — заявил Денис Батурин, начальник участка №34 КП "Жилкомсервис".

Однако расходы по ремонту комнат лягут на плечи владельцев жилья. Единственный вариант получить компенсацию — это взыскать ее через суд у того, кто снимал пожарный гидрант. Но это будет возможно только в том случае, если вора найдет полиция.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали в Юрге подозреваемого в краже из частного дома, которому удалось спрятаться от вернувшегося хозяина жилища с помощью надетого на голову ведра.