В Харькове вор расплакался, когда узнал какая сумма была в похищенном сейфе

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Харькове утром 7 мая полиция задержала подозреваемого в краже сейфа, сообщила экс-патрульная Ляна Теремкова в Facebook.

"Убегал от копов с сейфом надеясь на то, что купит себе квартиру, машину, iPhone Х, а в сейфе всего-то оказалось 410 гривен. Вор плакал когда узнал какую сумму денег он стырил", — пишет бывшая сотрудница полиции.

Она также сообщила, что вместо перчаток неудачливый злоумышленник надел на руки носки. В пресс-службе патрульных подтвердили информацию о попытке кражи.

По данным полиции, около 04:00 на улице Клочковской экипаж заметил мужчину, который нес сейф. Полицейские остановили его и в этот момент поступил вызов о похищении несгораемого хранилища с расположенной неподалеку автостоянки.

Правоохранители задержали предполагаемого преступника и передали его следственно-оперативной группе.

Ранее в Тамбове полиция задержала 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже 30 миллионов рублей из помещения кредитного кооператива. Следствие установило, что злоумышленник проник в офис организации, взломал металлический сейф и украл деньги. Скрываясь с места преступления, мужчина потерял часть похищенной суммы.