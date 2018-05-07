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    В Харькове вор расплакался, когда узнал какая сумма была в похищенном сейфе

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    (обновлено: )40410
    По данным полиции, около 04:00 на улице Клочковской экипаж заметил мужчину, который нес сейф. Полицейские остановили его и в этот момент поступил вызов о похищении несгораемого хранилища с расположенной неподалеку автостоянки.
    Похищенный с автостоянки в Харькове сейф
    Facebook Ляны Теремковой

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Харькове утром 7 мая полиция задержала подозреваемого в краже сейфа, сообщила экс-патрульная Ляна Теремкова в Facebook.

    Тамбовский воришка растерял деньги, когда убегал с места кражи. Видео
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    Тамбовский воришка растерял деньги, когда убегал с места кражи

    "Убегал от копов с сейфом надеясь на то, что купит себе квартиру, машину, iPhone Х, а в сейфе всего-то оказалось 410 гривен. Вор плакал когда узнал какую сумму денег он стырил", — пишет бывшая сотрудница полиции.

    Она также сообщила, что вместо перчаток неудачливый злоумышленник надел на руки носки. В пресс-службе патрульных подтвердили информацию о попытке кражи.

    По данным полиции, около 04:00 на улице Клочковской экипаж заметил мужчину, который нес сейф. Полицейские остановили его и в этот момент поступил вызов о похищении несгораемого хранилища с расположенной неподалеку автостоянки.

    Правоохранители задержали предполагаемого преступника и передали его следственно-оперативной группе. 

    Ранее в Тамбове полиция задержала 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже 30 миллионов рублей из помещения кредитного кооператива. Следствие установило, что злоумышленник проник в офис организации, взломал металлический сейф и украл деньги. Скрываясь с места преступления, мужчина потерял часть похищенной суммы.  

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