наверх
19.04.201807:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.15+ 0.06
  • EUR32.39+ 0.16
Рубрики
Ещё
    Видео

    Перекрестился и украл. Богобоязненный вор из Тернополя покоряет сеть

    (обновлено: )129
    Злоумышленник зашел в греко-католическую церковь Святого Пантелеймона в Тернополе, убедившись, что в помещении никого нет, и украл деньги. Перед этим мужчина трижды перекрестился.
    Канал на Youtube Marquis de Sant Ferran

    В Тернополе вор обворовал церковь, трижды перекрестившись перед этим.

    Пока неустановленный злоумышленник зашел в греко-католическую церковь Святого Пантелеймона в Тернополе, убедившись, что в помещении никого нет, и украл деньги из ящика письменного стола.

    Смотрите также: Карманник-виртуоз незаметно вытащил кошелек у клиента обменника в Броварах

    Камера зафиксировала факт преступления, а также то, что мужчина перед его совершением трижды перекрестился.

    Видео с "богобоязненным вором" уже покоряет сеть

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Последствия ракетного удара по Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии