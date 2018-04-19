Перекрестился и украл. Богобоязненный вор из Тернополя покоряет сеть

В Тернополе вор обворовал церковь, трижды перекрестившись перед этим.

Пока неустановленный злоумышленник зашел в греко-католическую церковь Святого Пантелеймона в Тернополе, убедившись, что в помещении никого нет, и украл деньги из ящика письменного стола.

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Камера зафиксировала факт преступления, а также то, что мужчина перед его совершением трижды перекрестился.

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