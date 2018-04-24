Полиция Днепра поздравила "вора в законе" с днем рождения, а он не оценил

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Начальник криминального блока МВД Украины Вячеслав Аброськин усиленно борется с "ворами в законе" на свой странице в ФБ уже не один год. То радостно сообщает о задержании кого-то из местных воровских авторитетов, умалчивая, что не найдя ничего предосудительного, его тут же отпускают с извинениями. То отчитывается о сорванных сходках и вообще заявляет, что с "ворами в законе" давно пора покончить, тем самым продолжая гнуть линию сбежавшей из Украины экс-руководительница полиции Украины Эки Згуладзе, которая утверждала, что все зло в стране от "пиковых", но ни одного так и не посадила. Безусловно, криминальные авторитеты не приносят пользы, не платят налоги и от них больше вреда, но на их фоне больше зла приносят некоторые чиновники, к которым полиция интерес не проявляет. При том, что "коронованным" авторитетам, что сидят в кабинетах, полиции предъявить нечего. И вся борьба больше похожа на бой с ветряными мельницами.

День рождения с киллером и полицией

На днях начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин написал, что вот уже как две недели "вор в законе" по кличке "Умка" старательно оплачивает второсортным грязным изданием траурные пасквили на недавно назначенного без его "согласования" руководителя криминальной полиции ГУНП Днепропетровщине полковника полиции Вадима Матвийчука. По утверждению Аброськина, это месть за то, что полицейский "имел "наглость" и позволил прийти к нему, "вору в законе", на день рождения, а фактически на сходку преступников.

А события имели место 5 апреля. В Днепре сотрудники полиции прямо во время подготовки к убийству задержали киллера с пистолетом и радиосвязью, разыскиваемого странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство.

"Случайно или нет, но в это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, "вор в законе" по кличке "Умка" праздновал день рождения, где собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья. Но интересен даже и не это "странное" стечение обстоятельств, интересно другое. Во время отработки местности для установления пособников киллера и его возможного объекта работники полиции вошли в указанное заведение. "Воры" заволновались и тогда прозвучали такие их слова: "Мы же же со всеми договорились, зачем вы сюда пришли? Нам же обещали не трогать сегодня". Полицейские ответили: "Мы с вами не договаривались", — написал на своей странице в ФБ Аброськин.

И добавил, что "мы никогда с ворами не договаривались и договариваться не будем". Полиция никогда не пойдет на любые договоренности с воровским миром. И отметил, что надо же такому случиться, что полиция возможно спасла жизнь кому-то из воров, задержав киллера.

Но, судя по последнему посту Аброськина, вор в законе "Умка" старания полиции не оценил, более того, якобы он занялся компанией против навоназначенного начальника криминальной полиции.

И снова в бой!

Как отметил Вячеслав Аброськин, на территории страны действуют два воровских движения. К первому относятся "Умка" и "Неделя", которые "избраны" за деньги для защиты интересов олигархов в преступном мире.

"Кстати, это происходит вопреки воровским "законам" и обычаям — эти два вора пытаются воздействовать на соответствующие органы местной власти, предпринимаются попытки влиять на назначение на руководящие должности в органах государственной власти, ставить "своих" в правоохранительные органы. Также эти "апельсины" (на самом деле "лаврушники" или "мандариновые", глава полиции ошибся, титул некоторые "воры в закон" покупали в 90-х за цитрусовые — Авт.) думают, что могут "заниматься распилом" бюджетных средств", — подчеркнул Аброськин, видно намекая на то, что кроме чиновников "распилом" бюджетных средств никто заниматься не может.

Второе направление — это обычные "воры в законе", которые, как и 50 лет назад, получат деньги от совершения общеуголовных преступлений, разбоев, краж и содержат воровской общак. Аброськин в очередной раз подчеркнул, что договариваться с ворами не будет, а будет их давить, чтобы они или сидели за решеткой или же бежали из Украины.

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Украины — рай для воров

Но, к сожалению, пока все в точности наоборот. Большая часть воров наоборот, почувствовав раздолье и слабость силовиков, подтягивается в Украину, рассказывает РИА Новости Украина бывший сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью.

"Сегодня в угрозыске борьбой с групповой и организованной преступностью занимается целый отдел, уж какие у них есть средства, не знаю. Сегодня, насколько мне известно, все авторитеты, который мы во время существования УБОПа "прессанули", они все подняли головы и вернулись. Я даже слышал, что "Шарик" (вор в законе Валерий Шеремет — Авт.) в Одессу пожаловал, после срока в Германии. Мы за ним здесь долго гонялись, он сбежал в Германию. Мы узнали об этом и сообщили немецкой полиции и им удалось его посадить, он к тому времени уже там начудил. Сегодня в Украине все воры в законе чувствуют себя великолепно. "Неделя" (Андрей Недзельский) укрепил не только свой авторитет, но и поднял благосостояние. В Киеве у него офис в "Парусе", где он принимает братву и решает вопросы. Даде Лера Сумской вернулся из ссылки, он же долгое время жил в России, сюда наезжал временно. Сейчас они все великолепно чувствуют, более того, если раньше представители власти стеснялись в открытую встречаться с ворами в законе, то сегодня не боятся. И не удивительно, что начальника розыска Днепра, когда он зашел в ресторан к авторитету ("Умке"), отправили. Ну, а на что он рассчитывал, что рюмку водки нальют?!", — подчеркивает наш собеседник.

По "Умке Днепропетровском" (Сергее Олейнике), ходят слухи, что он начиная с 2014 года серьезно поднялся. Даже среди воров говорят, что Днепр он держит серьезно.

"Как положение в Днепре и области дай Бог везде такое! Даже и не знаю с каким регионом в России сравнить, что бы все поняли насколько там все на должном, на всех уровнях от дворов до мэрии и облсовета, везде! Любой вопрос решается! Я один момент в шоке был, думал в сказку попал", — поделился впечатлениями один из авторитетов еще три года назад.

"Нас авторитеты никогда не жаловали и никогда не ждали, но мы находили законный способ, как сорвать сходку или же день рождение, которое больше напоминало ту же сходку по количеству присутствующих воров. Чем больше мы им гадили, срывали мероприятия, тем меньше они собирались. При слове УБОП, они все ровненько ложились на пол и не шевелились. Профилактической работой занимались всегда. Сегодня большие проблемы, в том числе и кадровые в полиции, поэтому воры и рады и творят все, что хотят", — подчеркивает бывший сотрудники УБОП.

К сожалению, борьба с ворами в законе в Фейсбуке результатов не принесет. Тем более, что они сегодня не боятся полиции, у них же все договорено, как написал сам Вячеслав Аброськин.