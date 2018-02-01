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    Полиция раскрыла, кто стоит за похищениями бюстов писателей в Чернигове

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (226)

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    По информации полиции, правоохранители установили группу ранее судимых наркозависимых лиц, которые подозреваются в похищении бюстов Михаила Коцюбинского и Александра Пушкина в городе Чернигове.
    В Чернигове задержали похитителей бюстов писателей
    Facebook Чернігівська хвиля

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Полицейские задержали похитителей бюстов Михаила Коцюбинского и Александра Пушкина, сообщает "Черниговская волна" со ссылкой на представителя полиции Сергей Брыля.

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    По его словам, похитителями оказались ранее судимые наркозависимые граждане.

    "Сотрудники Черниговского отдела полиции установили группу ранее судимых наркозависимых лиц, которые обоснованно подозреваются в похищении бюстов Коцюбинского и Пушкина в городе Чернигове. У полиции есть ряд доказательств и показаний свидетелей, указывающих на причастность именно этих подозреваемых в совершении вышеуказанных преступлений", — отметил Брыль.

    В настоящее время, по его словам, решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении.

    Ранее сообщалось, что 18 декабря 2017 неизвестные в Чернигове украли памятник классика украинской литературы Михаила Коцюбинского с его могилы на Болдиных горах. А уже в ночь на 31 декабря неизвестные украли бронзовый бюст выдающемуся российскому поэту Александру Пушкину.

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