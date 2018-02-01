Полиция раскрыла, кто стоит за похищениями бюстов писателей в Чернигове

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Полицейские задержали похитителей бюстов Михаила Коцюбинского и Александра Пушкина, сообщает "Черниговская волна" со ссылкой на представителя полиции Сергей Брыля.

По его словам, похитителями оказались ранее судимые наркозависимые граждане.

"Сотрудники Черниговского отдела полиции установили группу ранее судимых наркозависимых лиц, которые обоснованно подозреваются в похищении бюстов Коцюбинского и Пушкина в городе Чернигове. У полиции есть ряд доказательств и показаний свидетелей, указывающих на причастность именно этих подозреваемых в совершении вышеуказанных преступлений", — отметил Брыль.

В настоящее время, по его словам, решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении.

Ранее сообщалось, что 18 декабря 2017 неизвестные в Чернигове украли памятник классика украинской литературы Михаила Коцюбинского с его могилы на Болдиных горах. А уже в ночь на 31 декабря неизвестные украли бронзовый бюст выдающемуся российскому поэту Александру Пушкину.