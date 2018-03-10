В американском городе Кливленд, штат Огайо, 10-летний мальчик угнал машину, принадлежащую возлюбленному его матери. На видео, снятого во время преследования юного угонщика, видно, что за ним едут минимум пять полицейских машин.
В Лондоне камера зафиксировала угон BMW, на который злоумышленники потратили несколько секунд. Угонщики использовали специальный прибор, который позволяет отпирать двери автомобилей, которые заводятся без ключа.
Правоохранители преследовали автомобиль "ВАЗ-2103", который по данным полиции, находился в угоне. На законные требования об остановке водитель не отреагировал и начал убегать, совершив столкновение с одним из патрульных авто.
Автолюбители бьют тревогу - количество угонов растет с каждым днем, от кражи машины не спасает ничего. А в поиске "железного коня", как оказывается, можно полагаться только на собственные силы и неравнодушных граждан.
Работники уголовного розыска и патрульных нарядов задержали двоих мужчин, которые, угрожая автоматом, похитили иномарку у харьковчанина, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".