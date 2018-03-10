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    угон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    В Харькове мужчина угнал маршрутку
    В Харькове мужчина угнал маршрутку
    13:12 19.12.2017
    164Днепр, Львов: взрывные события
    Во время досудебного расследования было установлено, что подозреваемый воспользовался отсутствием водителя, сел за руль и поехал в сторону станции метро "Дворец Спорта".
    Еврономер
    "Угнать, а искать не будут": новые проблемы авто с "евробляхами"
    19:11 07.11.2017
    18457Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    На владельцев автомобилей с европейскими номерами навалилась новая напасть – авто начали повально угонять. Полиция машины не ищет, потому что, согласно документам, владельцы за границей.
    В США десятки полицейских час гнались за 10-летним угонщиком 
    16:46 27.10.2017
    308
    В американском городе Кливленд, штат Огайо, 10-летний мальчик угнал машину, принадлежащую возлюбленному его матери. На видео, снятого во время преследования юного угонщика, видно, что за ним едут минимум пять полицейских машин.
    Ночное патрулирование Киева
    У нардепа угнали в Киеве автомобиль с оружием
    19:11 17.10.2017
    529Днепр, Львов: взрывные события
    По информации Нацполиции Киева, в салоне автомобиля Mercedes находились два пистолета с разрешительными документами и личные вещи народного депутата.
    В Лондоне воры угнали сверхмощный BMW за несколько секунд. Видео
    В Лондоне воры угнали новый BMW за несколько секунд 
    05:45 15.10.2017
    337
    В Лондоне камера зафиксировала угон BMW, на который злоумышленники потратили несколько секунд. Угонщики использовали специальный прибор, который позволяет отпирать двери автомобилей, которые заводятся без ключа.
    Задержание угонщика в Харькове
    В Харькове полицейские со стрельбой и погоней задерживали угонщика
    23:59 05.08.2017
    285Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Правоохранители преследовали автомобиль "ВАЗ-2103", который по данным полиции, находился в угоне. На законные требования об остановке водитель не отреагировал и начал убегать, совершив столкновение с одним из патрульных авто.
    Женщина на ходу прыгнула на свой автомобиль, чтобы остановить грабителя
    Американка прыгнула на капот своего автобиля, чтобы остановить угонщика 
    16:38 26.05.2017
    303
    На автомобильной заправке в городе Милуоки (штат Висконсин)американка Мелисса Смит прыгнула на капот своего автомобиля, когда его пытались украсть.
    Полиция Киева задержала вора в законе, курировавшего угоны автомобилей
    Полиция Киева задержала "вора в законе", курировавшего угоны автомобилей
    19:34 24.04.2017
    429
    По информации полиции Киева, уроженец Грузии находился в Киеве около года, он организовал несколько преступных групп, которые занимались похищением автомобилей и кражами из машин.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    У скандального прокурора Суса угнали Audi Q7
    15:39 17.08.2016
    279Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик
    По информации журналиста Дениса Бигуса, у прокурора Генпрокуратуры Дмитрия Суса в ночь на 17 августа угнали автомобиль Audi Q7. Журналист обнародовал копию заявления Суса в правоохранительные органы.
    Глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили
    СМИ сообщили об угоне бронированного джипа Саакашвили в Киеве
    02:16 07.07.2016
    582Саакашвили в Одессе
    По информации СМИ, угон внедорожника был совершен с целью "обеспечить лояльность" грузинского клана в правоохранительных органах Украины при рассмотрении завтрашней апелляции Серго Глонти - Гуги.
    Нардеп Татьяна Черновол пытается угнать машину под Радой
    Полиция скрыла факт угона нардепом Чорновол автомобиля под ВР
    04:16 12.03.2016
    572
    Досудебное расследование по заявлению активиста начато, сообщили в полиции, однако народного депутата Татьяну Черновол следователь называет "неустановленным лицом".
    Задержаны угонщики элитных автомобилей. Архивное фото
    Сами себе полиция. Украинцы борются с волной автоугонов своими силами
    17:11 29.02.2016
    1223Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Автолюбители бьют тревогу - количество угонов растет с каждым днем, от кражи машины не спасает ничего. А в поиске "железного коня", как оказывается, можно полагаться только на собственные силы и неравнодушных граждан.
    Полиция США
    В Лос-Анджелесе угнали автоприцеп с работами известных художников
    10:11 20.01.2016
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    В прицепе находились картины, скульптуры и гравюры Жоана Миро, Кита Харинга, Анри Матисса и других авторов. Стоимость работ оценивается в 250 тысяч долларов.
    В салоне за рулем автобуса. Архивное фото
    В России мужчина угнал пассажирский автобус
    10:47 12.11.2015
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    По данным УМВД по Хабаровскому краю, автобус находился в неисправном техническом состоянии, и выезд на нем был запрещен, однако это не остановило подозреваемого.
    Задержание автоугонщиков в Харькове. Видео
    Задержание автоугонщиков в Харькове по "горячим следам" 
    09:52 10.11.2015
    319Криминализация украинского общества.
    Работники уголовного розыска и патрульных нарядов задержали двоих мужчин, которые, угрожая автоматом, похитили иномарку у харьковчанина, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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