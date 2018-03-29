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    Киев

    "Кража века" в Киеве: с хлебного киоска сорвали кондиционер

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    Киоск Киевхлеб, с которого воры сняли кондиционер
    Фото Facebook "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Полковой воры похитили кондиционер с киоска "Киевхлеб", сообщает "Киев Оперативный".

    "Ну, это совсем "сильно": сегодня на улице Полковой, 57А, была осуществлена кража: в фирменном магазине Киевхлеб был украден кондиционер. Все, занавес", — иронизирует автор.

    "Сейчас волна на кражу всего (тащут все) — это говорит о том, что народ нищает как материально так и морально", — добавляют в комментариях пользователи Facebook (лексика и орфография авторов сохранена).

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