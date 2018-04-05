В Киеве в троллейбусе вспыхнула массовая драка из-за кражи телефона

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Киеве в троллейбусе произошло массовое избиение группы ромов, которых пассажиры заподозрили в краже мобильного телефона.

Драка началась в троллейбусе №30, который двигался по маршруту "ул. Милославская — Кадетский гай", написала киевлянка Елена Машук в Facebook-сообществе Los Solomas/Соломенский район.

"Сегодня побили цыган по маршруту троллейбуса №30 после того, как они вытащили телефон у моей сестры. Били всех, невзирая на гендер", — написала Машук.

В комментариях к ее посту пользователи соцсети поддержали избивавших: "Правильно сделали", "Давно пора", "Надеюсь им поломали руки".

Ранее в Закарпатье пассажиры пригородного поезда Мукачево — Львов были шокированы поведением семей ромов, которые криками и своим поведением выжили всех попутчиков из вагона.