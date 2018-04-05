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    В Киеве в троллейбусе вспыхнула массовая драка из-за кражи телефона

    (обновлено: )18211
    Пользователи социальных сетей с восторгом встретили сообщение в Facebook о массовом избиении группы ромов в киевском троллейбусе. Поводом для драки стала кража мобильного телефона у пассажирки.
    Проезд в общественном транспорте. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Киеве в троллейбусе произошло массовое избиение группы ромов, которых пассажиры заподозрили в краже мобильного телефона.

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    Драка началась в троллейбусе №30, который двигался по маршруту "ул. Милославская — Кадетский гай", написала киевлянка Елена Машук в Facebook-сообществе Los Solomas/Соломенский район.

    "Сегодня побили цыган по маршруту троллейбуса №30 после того, как они вытащили телефон у моей сестры. Били всех, невзирая на гендер", — написала Машук.

    В комментариях к ее посту пользователи соцсети поддержали избивавших: "Правильно сделали", "Давно пора", "Надеюсь им поломали руки".

    Ранее в Закарпатье пассажиры пригородного поезда Мукачево — Львов были шокированы поведением семей ромов, которые криками и своим поведением выжили всех попутчиков из вагона.

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