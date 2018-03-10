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    Республика КаZантип (фестиваль)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Фестиваль. Архивное фото
    Власти Грузии: в стране пройдет не "КаZантип", а аналогичный фестиваль
    07:16 06.05.2014
    31Присоединение Крыма к РФ
    Глава национальной администрации туризма Грузии Георгий Сигуа пояснил, что ведомство намерено провести похожий на "КаZантип" музыкальный фестиваль в Анаклии, а не переносить его из Крыма в Грузию.
    Фестиваль КаZантип. Архивное фото
    Фестиваль "КаZантип" переедет из Крыма в Грузию
    14:53 05.05.2014
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    Масштабный фестиваль электронной музыки "КаZантип", который ежегодно проводился в Крыму, в этом году состоится в Грузии.
    Тренировка по изъятию наркотиков. Архивное фото
    Рейды наркополициии могут пройти на "КаZантипе"
    08:56 07.04.2014
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    Российская наркополиция в случае необходимости проведет рейды на крымском музыкальном фестивале "КаZантип", сообщил в понедельник представитель пресс-службы ФСКН.
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