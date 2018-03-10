В понедельник, 30 ноября, истекает срок, данный гражданам Украины, не пожелавшим определить статус в РФ, чтобы покинуть Россию. Уже с 1 декабря к украинцам-нарушителям миграционного закона РФ начнут переменять санкции.
Руководитель ФМС Константин Ромодановский уточнил, речь не идет о специальных мерах, вводимых в отношении граждан Украины после 1 декабря. Такие же правила действуют для граждан Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.
Как отмечается, речь должна идти в первую очередь о тех гражданах Украины, чей правовой статус до сих пор не определен. Это касается тех, кто еще не подал документы в ФМС и тех, кто ожидает ответа от ФМС по определению своего статуса.
Льготный миграционный режим для украинцев в России был введен в 2014 году в связи с конфликтом на востоке Украины - сроком до 1 августа 2015 года. Теперь украинцы смогут находиться в России на общих правилах.
В российском ведомстве уточнили, что "исключение сделано для украинских граждан, прибывших в экстренном массовом порядке из юго-восточных областей Украины. Для таких граждан порядок пребывания остается прежним.
Первого августа истекает срок преференций, предоставленных украинцам согласно статье 26 "Закона о правовом положении иностранных граждан". С этого момента граждане Украины смогут находиться в РФ не больше трех месяцев суммарно в течение каждого полугодия.
По данным миграционной службы РФ, на территорию России из юго-восточных регионов Украины прибыли 970 тысяч человек. Глава ФМС считает, что 550 тысяч украинцев могут скрываться от мобилизации на территории РФ.
Летом этого года завершится действие Соглашения о льготном режиме пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации. После 1 августа на украинцев будут распространятся такие же правила, как и на граждан стран СНГ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".