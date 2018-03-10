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    Федеральная миграционная служба РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 97
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    Украинские переселенцы. Архивное фото
    ФМС России: более 1,36 млн граждан Украины решили поселиться в РФ
    13:30 28.01.2016
    1713
    Миграционная служба России сообщила статистику миграции из Украины в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе. Всего в РФ находится 2,5 граждан Украины.
    Переселенцы из Донбасса. Архивное фото
    К январю в Россию въехало более 1,1 млн граждан Украины - ФМС
    10:39 28.01.2016
    2333
    Федеральная миграционная служба РФ сообщает, что количество прибывших на территорию России украинцев постоянно растет: от двух до пяти тысяч человек ежедневно.
    Вывеска ФМС РФ
    Более 400 тыс беженцев из Украины готовы стать частью общества РФ - ФМС
    20:53 02.01.2016
    1413Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Согласно информации, существенно возросла востребованность госпрограммы добровольного переселения соотечественников из-за рубежа, что свидетельствует о желании украинцев покинуть зону конфликта.
    Сотрудник ФМС проверяет документы
    Свыше 600 тыс украинцев нарушают в РФ миграционный закон - ФМС
    15:13 01.12.2015
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    Всего в России на данный момент находится 2,6 миллиона граждан Украины. Более четверти из них не соблюдают миграционное законодательство РФ.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Истекает срок, отведенный украинцам для определения своего статуса в РФ
    23:48 29.11.2015
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    В понедельник, 30 ноября, истекает срок, данный гражданам Украины, не пожелавшим определить статус в РФ, чтобы покинуть Россию. Уже с 1 декабря к украинцам-нарушителям миграционного закона РФ начнут переменять санкции.
    Вывеска ФМС РФ
    Въезд для украинцев, нарушивших сроки пребывания в РФ, будет закрыт - ФМС
    20:55 24.11.2015
    1161
    Руководитель ФМС Константин Ромодановский уточнил, речь не идет о специальных мерах, вводимых в отношении граждан Украины после 1 декабря. Такие же правила действуют для граждан Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.
    Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
    В Госдуме РФ просят ввести налоговые льготы для переселенцев из Донбасса
    04:24 13.11.2015
    305
    Как отмечается, речь должна идти в первую очередь о тех гражданах Украины, чей правовой статус до сих пор не определен. Это касается тех, кто еще не подал документы в ФМС и тех, кто ожидает ответа от ФМС по определению своего статуса.
    Вывеска ФМС РФ
    Льготный миграционный режим для украинцев в РФ прекратил действовать
    02:55 01.11.2015
    6018
    Льготный миграционный режим для украинцев в России был введен в 2014 году в связи с конфликтом на востоке Украины - сроком до 1 августа 2015 года. Теперь украинцы смогут находиться в России на общих правилах.
    Вывеска ФМС РФ
    ФМС РФ обязала всех украинцев в России уточнить свой правовой статус
    22:29 28.10.2015
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    В российском ведомстве уточнили, что "исключение сделано для украинских граждан, прибывших в экстренном массовом порядке из юго-восточных областей Украины. Для таких граждан порядок пребывания остается прежним.
    Выдача первых патентов в Едином миграционном центре Московской области
    Украинцы с 1 августа должны оформлять свой статус в РФ за 90 дней
    03:15 01.08.2015
    3884Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Первого августа истекает срок преференций, предоставленных украинцам согласно статье 26 "Закона о правовом положении иностранных граждан". С этого момента граждане Украины смогут находиться в РФ не больше трех месяцев суммарно в течение каждого полугодия.
    Беженцы с Донбасса. Архивное фото
    ФМС РФ сохранит преференции лишь для беженцев из Украины
    01:15 19.06.2015
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    С 1 августа этого года ФМС РФ планирует отменить льготный миграционный режим для украинцев, который был введен в прошлом году в связи с конфликтом на юго-востоке Украины.
    Федеральная миграционная служба (ФМС)
    В России 325 тыс украинцев получили убежище - ФМС
    16:38 25.05.2015
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    Ежемесячно за предоставлением временного убежища в России обращаются 23 тысячи граждан Украины. Всего количество обратившихся превысило 350 тысяч человек.
    Федеральная миграционная служба (ФМС)
    В России находятся 2,5 млн граждан Украины - глава ФМС
    14:27 06.05.2015
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    По данным миграционной службы РФ, на территорию России из юго-восточных регионов Украины прибыли 970 тысяч человек. Глава ФМС считает, что 550 тысяч украинцев могут скрываться от мобилизации на территории РФ.
    В Борисполе показали, как работает система проверки биометричесских паспортов
    В России отменят льготный режим пребывания граждан Украины с 1 августа
    11:52 15.04.2015
    16169
    Летом этого года завершится действие Соглашения о льготном режиме пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации. После 1 августа на украинцев будут распространятся такие же правила, как и на граждан стран СНГ.
    Сотрудник ФМС проверяет документы
    В РФ находится около 2,5 млн трудовых мигрантов - ФМС
    12:54 07.02.2015
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    Согласно информации миграционной службы, в начале 2015 года количество въезжающих в РФ мигрантов снизилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
    Обучение мигрантов русскому языку
    В РФ в 2015 г около 3,4 млн мигрантов будут сдавать экзамены
    08:48 07.02.2015
    198
    В тестировании должны принять участие порядка 3,4 миллиона иностранных граждан, из которых около 1,5 миллиона человек будут нуждаться в дополнительной подготовке.
    Мустафа Джемилев
    Суд вернется к жалобе Джемилева на запрет въезжать Россию 12 февраля
    15:20 22.01.2015
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    Депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев подал иск о запрете Федеральной миграционной службы РФ въезжать ему на территорию РФ в течении пяти лет.
    Центр помощи беженцам в Киеве
    Около 280 тыс украинцев попросили убежище в России
    13:01 20.01.2015
    471Мир на Донбассе. Нормандский формат
    Миграционная служба России сообщила о возросшем количестве украинцев, которые обратились к властям РФ с просьбой предоставить убежище. На территории России находится более 800 тысяч украинцев.
    Сотрудник ФМС проверяет документы
    Украинцы теперь должны приобретать патент на работу в РФ - ФМС
    12:33 17.01.2015
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    Те, кто прибыл в РФ в экстренном порядке и обратился в миграционную службу за статусом временного убежища, могут работать без каких-либо разрешительных документов.
    Паспорт гражданина Украины
    ФМС: граждане Украины могут въезжать в РФ по внутренним паспортам
    17:57 12.01.2015
    810Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    В ведомстве отметили, что "с учетом ситуации, граждане Украины могут въезжать в Россию по внутренним паспортам".
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