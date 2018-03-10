По мнению Федотова, ситуация нелепая, планируется провести заседание совета, совместное заседание президиума двух советов президиума нашего совета и президиума совета по культуре и искусству при президенте РФ.
Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов отметил, что санкции нарушают гарантии беспрепятственной работы журналистов, и нужно предпринять максимум усилий, чтобы прекратить обмен санкциями.
Михаил Федотов уже несколько раз посещал Савченко в больнице, беседовал с ней и пытался убедить прекратить голодовку. Также ее неоднократно посещала уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова.
Депутат Госдумы Роман Худяков (ЛДПР) во вторник внес на рассмотрение палаты законопроект, в котором предлагает лишать беженцев социального обеспечения, если они трижды отказались от предлагаемой службой занятости работы.
С введением перемирия на юго-востоке Украины появился уникальный шанс остановить войну, и сейчас очень важно, чтобы протокол о прекращении огня соблюдался, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
Глава СПЧ РФ Михаил Федотов назвал светом в конце тоннеля подписание договора о прекращении огня в Украине. Ранее сообщилось, что представители Киева, "ДНР" и "ЛНР" подписали протокол о прекращении огня с 18.00 пятницы.
Защита детей, оказавшихся в зоне боевых действий в Украине, - это "святая обязанность противоборствующих сторон". Помочь здесь мог бы и гуманитарный коридор - он есть, но пока его работа налажена не до конца.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".