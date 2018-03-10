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    Михаил Федотов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Украинская библиотека в Москве после обыска работает в штатном режиме
    Глава СПЧ РФ назвал "безобразной" историю с Библиотекой украинской литературы
    14:27 05.11.2015
    205
    По мнению Федотова, ситуация нелепая, планируется провести заседание совета, совместное заседание президиума двух советов президиума нашего совета и президиума совета по культуре и искусству при президенте РФ.
    Михаил Федотов
    СПЧ: санкции Украины нарушают обязательства, принятые в рамках ОБСЕ
    15:58 17.09.2015
    199Санкции Порошенко против журналистов
    Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов отметил, что санкции нарушают гарантии беспрепятственной работы журналистов, и нужно предпринять максимум усилий, чтобы прекратить обмен санкциями.
    Граждане России. Архивное фото
    В СПЧ при президенте РФ обеспокоены милитаризацией сознания россиян
    04:20 30.03.2015
    308
    Россия не имеет права на новую гражданскую войну. Правозащитник Федотов отметил, что на встрече с президентом РФ Путиным это был один из главных тезисов его выступления.
    Надежда Савченко
    Правозащитники не уговорили Савченко отказаться от голодовки - глава СПЧ
    15:45 02.03.2015
    783Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Глава президентского Совета по правам человека России Михаил Федотов сообщил, что надежда Савченко отказалась прекратить голодовку.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Глава СПЧ и Доктор Лиза посетят Савченко в СИЗО
    00:12 02.03.2015
    666Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка посетят Савченко в СИЗО "Матросская тишина".
    Надежда Савченко
    Глава СПЧ планирует посетить Савченко в больнице СИЗО 2 марта
    02:42 22.02.2015
    3938Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Михаил Федотов уже несколько раз посещал Савченко в больнице, беседовал с ней и пытался убедить прекратить голодовку. Также ее неоднократно посещала уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова.
    Беженцы из Украины в Ростове-на-Дону. Архивное фото
    СПЧ РФ: нужно помочь адаптироваться беженцам из Украины к экономике РФ
    20:50 03.12.2014
    122Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Депутат Госдумы Роман Худяков (ЛДПР) во вторник внес на рассмотрение палаты законопроект, в котором предлагает лишать беженцев социального обеспечения, если они трижды отказались от предлагаемой службой занятости работы.
    Дебальцево
    Украина возвращается к миру, пора завершать информационную войну - эксперт
    08:48 13.10.2014
    347"Режим тишины" на Донбассе.
    Несмотря на то, что перемирие в Донбассе периодически нарушается, Украина постепнно возвращется к мирной жизни, считает глава российского совета по правам человека Михаил Федотов.
    Под Донецком найдены захоронения мирных жителей
    Группа правозащитников вновь посетит Донбасс на следующей неделе
    12:07 01.10.2014
    69Война в АТО: картина без прикрас.
    Правозащитники из разных стран также посетят места массовых захоронений, обнаруженные в Донбассе.
    Михаил Федотов
    Глава российского СПЧ: перемирие в Украине - шанс остановить войну
    15:28 07.09.2014
    207Как устанавливается перемирие на Востоке
    С введением перемирия на юго-востоке Украины появился уникальный шанс остановить войну, и сейчас очень важно, чтобы протокол о прекращении огня соблюдался, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
    Председатель СПЧ Михаил Федотов
    Федотов: подписание договора о прекращении огня в Украине - свет в конце тоннеля
    16:18 05.09.2014
    233Мировая реакция на события в Украине
    Глава СПЧ РФ Михаил Федотов назвал светом в конце тоннеля подписание договора о прекращении огня в Украине. Ранее сообщилось, что представители Киева, "ДНР" и "ЛНР" подписали протокол о прекращении огня с 18.00 пятницы.
    Андрей Стенин
    Глава СПЧ РФ назвал захват фотокорра "России сегодня" в Украине безобразием
    21:35 08.08.2014
    95В Украине пропал фотограф РИА Новости Андрей Стенин
    Федотов сообщил РИА Новости, что СПЧ РФ внимательно следит за развитием ситуации на юго-востоке Украины, а она развивается "не в лучшем направлении".
    Совет по правам человека РФ
    СПЧ будет просить ФМС РФ помочь украинцам получить статус беженца
    11:13 05.06.2014
    2269Спецоперация на востоке Украины
    Президентский Совет по правам человека обратится в ФМС России с просьбой помочь прибывающим с юго-востока Украины людям оформить статус беженца, об этом сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
    Председатель СПЧ Михаил Федотов
    Глава СПЧ: противоборствующие стороны в Украине обязаны защитить детей
    10:25 03.06.2014
    55Боестолкновения в Луганской области
    Защита детей, оказавшихся в зоне боевых действий в Украине, - это "святая обязанность противоборствующих сторон". Помочь здесь мог бы и гуманитарный коридор - он есть, но пока его работа налажена не до конца.
    В России о санкциях: надо открывать двери для диалога, а не наоборот
    11:10 29.04.2014
    7Отношения Украины и России
    В условиях кризиса в Украине нужно "открывать двери для контактов", а не закрывать их введением новых санкций, считает глава президентского Совета по правам человека РФ Михаил Федотов.
    Михаил Федотов
    В СПЧ РФ сочли важным сотрудничество правозащитников России и Украины
    07:30 25.04.2014
    12Отношения Украины и России
    В президентском Совете по правам человека считают важным наладить сотрудничество российских и украинских правозащитников для решения гуманитарных проблем в юго-восточных регионах Украины.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Глава СПЧ попросил МИД РФ разобраться с закрытием Юрову въезда в Киев
    13:03 10.02.2014
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    Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов направил в МИД РФ письмо с просьбой разобраться в ситуации с закрытием въезда в Украину для Андрея Юрова.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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