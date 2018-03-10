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    Константин Ромодановский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Истекает срок, отведенный украинцам для определения своего статуса в РФ
    23:48 29.11.2015
    1166
    В понедельник, 30 ноября, истекает срок, данный гражданам Украины, не пожелавшим определить статус в РФ, чтобы покинуть Россию. Уже с 1 декабря к украинцам-нарушителям миграционного закона РФ начнут переменять санкции.
    Вывеска ФМС РФ
    Въезд для украинцев, нарушивших сроки пребывания в РФ, будет закрыт - ФМС
    20:55 24.11.2015
    1161
    Руководитель ФМС Константин Ромодановский уточнил, речь не идет о специальных мерах, вводимых в отношении граждан Украины после 1 декабря. Такие же правила действуют для граждан Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.
    Беженцы с Донбасса. Архивное фото
    ФМС РФ сохранит преференции лишь для беженцев из Украины
    01:15 19.06.2015
    1457
    С 1 августа этого года ФМС РФ планирует отменить льготный миграционный режим для украинцев, который был введен в прошлом году в связи с конфликтом на юго-востоке Украины.
    Федеральная миграционная служба (ФМС)
    В России находятся 2,5 млн граждан Украины - глава ФМС
    14:27 06.05.2015
    236
    По данным миграционной службы РФ, на территорию России из юго-восточных регионов Украины прибыли 970 тысяч человек. Глава ФМС считает, что 550 тысяч украинцев могут скрываться от мобилизации на территории РФ.
    В Борисполе показали, как работает система проверки биометричесских паспортов
    В России отменят льготный режим пребывания граждан Украины с 1 августа
    11:52 15.04.2015
    16169
    Летом этого года завершится действие Соглашения о льготном режиме пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации. После 1 августа на украинцев будут распространятся такие же правила, как и на граждан стран СНГ.
    Сотрудник ФМС проверяет документы
    Украинцы теперь должны приобретать патент на работу в РФ - ФМС
    12:33 17.01.2015
    9526
    Те, кто прибыл в РФ в экстренном порядке и обратился в миграционную службу за статусом временного убежища, могут работать без каких-либо разрешительных документов.
    Паспорт РФ
    Крымчане первыми в РФ получат электронные паспорта
    08:19 29.12.2014
    324
    Электронные паспорта в РФ могут начать делать через месяц, первыми их получат жители Крыма, сообщил глава ФМС России Константин Ромодановский.
    Беженцы из Украины. Архивное фото
    Более 40 тыс беженцев из Украины приняли участие в программе переселения
    23:14 28.12.2014
    616
    Говоря о людях, вынужденно покинувших территорию Украины и в экстренном массовом порядке прибывших в Россию, глава ФМС Ромодановский сообщил, что их сейчас в России порядка 850 тысяч человек.
    Рейд ФМС в Москве. Архивное фото
    Мигранты из стран СНГ с 2015 г будут въезжать в РФ по загранпаспортам
    18:49 28.12.2014
    1155
    Однако пока это не коснется граждан Киргизии, которая ведет переговоры по вступлению в Евразийский экономический союз, и Украины.
    Федеральная миграционная служба (ФМС)
    ФМС: число граждан Украины в РФ выросло до 2,5 млн
    12:15 15.12.2014
    190Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Из них около 810 тысяч человек - прибывшие с юго-востока страны. В центрах временного размещения размещено около 35 тысяч человек, в том числе около 11 тысяч детей.
    Беженцы из Украины. Архивное фото
    Более 2,5 млн украинцев находятся в РФ - ФМС
    10:42 20.11.2014
    468
    Глава ФМС России Константин Ромодановский сообщил, что около 10% из украинцев, находящихся в РФ, просят убежища.
    Виктор Янукович
    ФМС ничего не знает о якобы получении Януковичем гражданства РФ
    12:40 23.10.2014
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    Глава ФМС не располагает информацией о том, получил ли Янукович и люди из его окружения гражданство РФ.
    Глава Федеральной миграционной службы РФ Константин Ромодановский
    ФМС РФ: украинские беженцы сами выбирают регионы РФ, в которых будут жить
    12:37 23.10.2014
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    Согласно постановлению правительства РФ о распределении беженцев, их размещение в 11 регионах, минимально или вообще не предусмотрено.
    Украинские беженцы из Донецкой области получают продукты в качестве гуманитарной помощи
    Число прибывающих в РФ украинцев превышает количество выезжающих - ФМС
    15:21 01.10.2014
    440
    По состоянию на 24 сентября, около 390 тысяч украинских беженцев зарегистрированы на территории России.
    Российские паспорта
    Упрощение получения гражданства РФ может заработать с 1 августа - ФМС РФ
    15:26 10.07.2014
    1376
    Глава ФМС РФ Константин Ромодановский рассчитывает, что новый закон об упрощенном предоставлении гражданства РФ заработает в полной мере с 1 августа.
    Автобус с беженцами из Луганской области
    В Ростовской области находятся 500 тыс украинцев, беженцев из них 3% - ФМС РФ
    11:39 24.06.2014
    205
    Больше 500 тысяч украинцев находятся сейчас в приграничной с Украиной Ростовской области, сообщил во вторник глава ФМС России Константин Ромодановский.
    Сотрудник ФМС проверяет документы
    Беженцы получат гражданство РФ без выхода из гражданства Украины - ФМС
    14:45 19.06.2014
    2670Спецоперация на востоке Украины
    Беженцы из Украины смогут получить российское гражданство без подтверждения выхода из украинского гражданства, сообщил в четверг глава ФМС Константин Ромодановский.
    Жители покидают свои дома на востоке Украины
    Пять тысяч украинцев в Крыму попросили российское гражданство - ФМС РФ
    19:46 10.06.2014
    826Спецоперация на востоке Украины
    Пять тысяч украинцев, живших без прописки в Крыму, подали в миграционную службу заявления о получении российского гражданства.
    Ветеран Великой Отечественной войны. Архивное фото
    Крымские ветераны ВОВ получат российские паспорта ко Дню Победы
    11:01 06.05.2014
    19День Победы в Украине
    Участники Великой Отечественной войны, проживающие в Крыму, получат российские паспорта ко Дню Победы, сообщил глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский.
    ФМС РФ не составляла список лиц, которым запрещен въезд в Крым
    16:56 24.04.2014
    56Запрет на въезд в Украину гражданам РФ
    Федеральная миграционная служба России не составляла списка лиц, которым запрещен въезд на территорию Крыма, сообщил журналистам глава ведомства Константин Ромодановский.
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