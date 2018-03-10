В понедельник, 30 ноября, истекает срок, данный гражданам Украины, не пожелавшим определить статус в РФ, чтобы покинуть Россию. Уже с 1 декабря к украинцам-нарушителям миграционного закона РФ начнут переменять санкции.
Руководитель ФМС Константин Ромодановский уточнил, речь не идет о специальных мерах, вводимых в отношении граждан Украины после 1 декабря. Такие же правила действуют для граждан Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.
По данным миграционной службы РФ, на территорию России из юго-восточных регионов Украины прибыли 970 тысяч человек. Глава ФМС считает, что 550 тысяч украинцев могут скрываться от мобилизации на территории РФ.
Летом этого года завершится действие Соглашения о льготном режиме пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации. После 1 августа на украинцев будут распространятся такие же правила, как и на граждан стран СНГ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".