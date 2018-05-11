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    Данилюк "замахнулся" на новую кредитную программу с МВФ

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (662)

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    Глава Минфина Александр Данилюк отметил, что правительство Украины пока не будет начинать работу над новой программой, так как еще нужно выполнить действующую.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Киев может заключить с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу расширенного финансирования после окончания текущей, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

    Министр финансов Александр Данилюк. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Гончаров: Данилюк уперся лбом в кредиты МВФ

    "Думаю, будет еще одна программа. И уже некоторые говорят, что сейчас нам уже нужно начинать ее структурировать. … Когда я говорю с инвесторами, они также ожидают, что будет еще одна программа", – сказал Данилюк в интервью журналу "Новое Время".

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    Глава Минфина также отметил, что правительство пока не будет начинать работу над новой программой, так как еще нужно выполнить действующую. "Сейчас у нас уникальная программа как по сумме, так и по условиям. Мы получили достаточно большую сумму денег и вышли на новую стадию развития экономики", – объяснил Данилюк.

    Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. 

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    Власти рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки.

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