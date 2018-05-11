Данилюк "замахнулся" на новую кредитную программу с МВФ

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Киев может заключить с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу расширенного финансирования после окончания текущей, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Думаю, будет еще одна программа. И уже некоторые говорят, что сейчас нам уже нужно начинать ее структурировать. … Когда я говорю с инвесторами, они также ожидают, что будет еще одна программа", – сказал Данилюк в интервью журналу "Новое Время".

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Глава Минфина также отметил, что правительство пока не будет начинать работу над новой программой, так как еще нужно выполнить действующую. "Сейчас у нас уникальная программа как по сумме, так и по условиям. Мы получили достаточно большую сумму денег и вышли на новую стадию развития экономики", – объяснил Данилюк.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

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Власти рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки.