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    Raiffeisen Research

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Центральный офис Raiffeisen Bank, a.s. в Праге
    Raiffeisen сомневается, что Киев получит новый транш МВФ до конца года
    20:15 02.11.2016
    939Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Эксперты Raiffeisen research считают, что вряд ли будет быстрое одобрение следующего транша на 1,3 миллиарда долларов. Соответственно, не стоит быть слишком оптимистичными в получении четвертого транша МВФ к концу года.
    Кабинет министров Украины
    Смена Кабмина вряд ли ускорит структурные реформы - Raiffeisen Research
    19:14 11.04.2016
    110Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Как считают экономисты Raiffeisen Research, без возобновления программы МВФ Украина начнет испытывать фискальные и глубокие экономические проблемы к середине лет.
    Вид на Киев
    Raiffeisen Research: политический кризис в Украине ставит под удар помощь МВФ
    05:35 07.04.2016
    738Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    В обзоре компании Raiffeisen Research отмечается, что "надежды на технократическое правительство, нацеленное на реформы, похоже, исчезли", а у властей есть три месяца на решение политических проблем.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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