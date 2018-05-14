МВФ не одобрил "газовое" предложение Киева - СМИ

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) не одобрил предложение Киева о повышении цен на газ для населения на величину до 65%, сообщают в понедельник "Украинские новости" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров Украины и МВФ.

По данным собеседника, МВФ не одобрил предложения НАК "Нафтогаз Украины" о пересмотре цены газа для населения с повышением на величину до 65%, которые были переданы МВФ главой компании Андреем Коболевым в ходе переговоров украинской делегации с руководством фонда в конце апреля. "Предложения по газовому вопросу не одобрены МВФ", — сказал источник.

Ранее министр Кабинета министров Александр Саенко заявил, что Киев имеет достаточно шансов договориться с МВФ о цене на газ. Он рассказал, что представители МВФ и Нацбанка отправились в Вашингтон, чтобы провести соответствующие переговоры, и на рассмотрение МВФ будет предложено несколько вариантов.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда.

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В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки. Одними из главных требований МВФ на сегодня является создание в Украине антикоррупционного суда и повышение цен на газ.