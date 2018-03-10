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    утечка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Белый дом. Архивное фото
    СМИ сообщили, кого Трамп подозревает в утечках из Белого дома
    04:40 13.08.2017
    264Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По данным СМИ, президенту США Дональду Трампу надоела самореклама его советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона, который на этой неделе отказался присоединиться к основной команде в президентском гольф-клубе в Бедминстере.
    Нефть
    Утечка нефти произошла на нефтепроводе в Техасе
    03:57 15.07.2017
    25
    Разлив на нефтепроводной системе Longhorn недалеко от Остина произошел после того, как компания-подрядчик пробила трубопровод, выполняя работы по техническому обслуживанию.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп намерен создать штаб по борьбе с утечками информации
    05:50 28.05.2017
    61Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    По информации СМИ, Белый дом планирует гораздо более агрессивно бороться с возникающими то и дело разоблачениями по поводу контактов советников Трампа, включая его зятя Джареда Кушнера, с Россией.
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    Во Франции запретили освещать утечки из штаба Макрона
    21:32 06.05.2017
    244Макрон - новый президент Франции
    Согласно информации, говорить об украденных письмах штаба Макрона будет разрешено только после 20:00 в воскресенье, когда закроются избирательные участки.
    Жетон и табельный пистолет сотрудника ФБР
    ФБР отказалось прекратить утечки о "связях окружения Трампа с РФ" - СМИ
    01:46 24.02.2017
    781Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас обратился с просьбой прекратить утечки в СМИ о "связях окружения президента США Дональда Трампа с Россией" к заместителю директора ФБР Эндрю Маккейбу.
    Белый дом
    Белый дом расследует утечки информации о беседах Трампа
    03:58 10.02.2017
    371Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам официального представителя Белого дома Шона Спайсера, некоторые из этих утечек представляют собой очевидное нарушение существующих правил и законов.
    Нефтяная платформа. Архив
    BP сообщила о разливе нефти в Северном море
    05:19 04.10.2016
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    Работа платформы была остановлена в воскресенье, в течение часа после обнаружения неполадок системы, предназначенной для разделения смешанной производственной жидкости, состоящей из воды, нефти и газа.
    Полицейский автомобиль в США. Архивное фото
    В США на химзаводе произошла утечка хлора, объявлена эвакуация населения
    04:46 28.08.2016
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    Власти округа объявили эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов. Береговая охрана США в качестве превентивной меры объявила о закрытии судоходства по реке Огайо неподалеку от предприятия.
    В результате утечки аммиака на птицефабрике в Ольштыне пострадали 28 человек
    В результате утечки аммиака на птицефабрике в Ольштыне пострадали 28 человек
    15:09 06.05.2016
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    Утечка произошла рано утром в пятницу в закрытом помещении, в это время на территории фабрики находились 528 сотрудников. Все госпитализированные жалуются на проблемы с дыханием, они находятся в сознании и их жизни ничто не угрожает.
    Утечка газа на скважине в Черниговской области
    Утечка газа на скважине в Черниговской области прекращена - ГСЧС
    15:10 28.02.2016
    208
    Как сообщается, проводятся технологические работы по обвязке устья для дальнейшего ввода данной скважины в эксплуатацию. Работы по ликвидации неконтролируемой утечки природного газа из скважины успешно завершены.
    Радиация
    Радиоактивные материалы обнаружены в подземных водах в районе АЭС близ Нью-Йорка
    01:17 07.02.2016
    665
    По информации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в пробах воды было выявлено присутствие трития. Утечка произошла на АЭС, но данная ситуация не представляет угрозы для людей.
    Офицеры полиции в Калифорнии. Архивное фото
    Губернатор Калифорнии объявил чрезвычайную ситуацию в районе утечки газа
    01:27 07.01.2016
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    Согласно оценке специалистов, в результате утечки в воздух каждый час попадает свыше 30 тысяч килограммов метана. При этом общий объем выброса парниковых газов в штате в результате инцидента вырос на 25%.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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