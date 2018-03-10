По данным СМИ, президенту США Дональду Трампу надоела самореклама его советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона, который на этой неделе отказался присоединиться к основной команде в президентском гольф-клубе в Бедминстере.
Работа платформы была остановлена в воскресенье, в течение часа после обнаружения неполадок системы, предназначенной для разделения смешанной производственной жидкости, состоящей из воды, нефти и газа.
Утечка произошла рано утром в пятницу в закрытом помещении, в это время на территории фабрики находились 528 сотрудников. Все госпитализированные жалуются на проблемы с дыханием, они находятся в сознании и их жизни ничто не угрожает.
Как сообщается, проводятся технологические работы по обвязке устья для дальнейшего ввода данной скважины в эксплуатацию. Работы по ликвидации неконтролируемой утечки природного газа из скважины успешно завершены.
Согласно оценке специалистов, в результате утечки в воздух каждый час попадает свыше 30 тысяч килограммов метана. При этом общий объем выброса парниковых газов в штате в результате инцидента вырос на 25%.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".