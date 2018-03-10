Временная остановка ОПЗ может перерасти в достаточно длительный простой. Мировой рынок химудобрений демонстрирует спад, а цена на газ будет только расти. В Украине же выгоднее не работать, чем работать "в минус".
Утечка произошла рано утром в пятницу в закрытом помещении, в это время на территории фабрики находились 528 сотрудников. Все госпитализированные жалуются на проблемы с дыханием, они находятся в сознании и их жизни ничто не угрожает.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".