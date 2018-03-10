Мировые СМИ анализируют публикацию нового оффшорного досье, приводят подробности стрельбы в церкви в Техасе, обсуждают освобождение Карлеса Пучдемона, а также удивляются новому астрономическому открытию.
Жертвами стрельбы в Техасе стали 26 человек, заявил ранее губернатор штата Грег Эббот. 23 человека погибли в церкви, 2 — снаружи ее, еще 1 скончался в больнице. Около 20 человек были госпитализированы.
Женщина, работающая на автозаправке через дорогу от церкви, где в воскресенье произошла стрельба, сообщила, что примерно в 11.15 (19.15 по Киеву) она услышала частые выстрелы (по данным властей, нападавший был вооружен автоматом).
По словам представителя управления Техаса по общественной безопасности Фримана Мартина, стрелявший в Техасе был обнаружен убитым, но обстоятельства его смерти неясны - он мог погибнуть в результате перестрелки с местным жителем или в результате самоубийства.
Сексуальная блондинка Хейли Дрю из американского штата Техас работает офицером полиции в отделении шерифа штата. Она активно делится фотографиями на странице в Instagram, на которой следят более 135 тысяч подписчиков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".