наверх
10.03.201810:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Техас

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 164
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Погибший Кэмерон Прескотт
    Американский полицейский в сочельник застрелил 6-летнего мальчика
    21:31 24.12.2017
    740
    Трагедия произошла в городе Сан-Антонио во время погони за преступником, который пытался скрыться в трейлере, где находился ребенок. Отмечается, что мальчик погиб накануне католического Рождества.
    Американский учебный реактивный самолет T-38 Talon
    В США рухнул военный самолет
    08:22 21.11.2017
    246
    В результате падения учебного реактивного самолета Т-38 Talon погиб один пилот, второй - направлен в медицинский центр. Самолет приписан к авиабазе Laughlin, которая находится в Техасе.
    Гитара Боба Дилана
    В США продали гитару Боба Дилана
    18:58 12.11.2017
    83
    Легендарный Боб Дилан приобрел акустическую гитару марки Martin модели D-28 в 1963 году. Он ее купил за 500 долларов, а на аукционе ее купили почти за 400 тысячи долларов.
    Пассажиры в аэропорту О'Хейра в Чикаго
    О чем пишут в мире: новые меры к мигрантам в США, элитная клиника Спейси
    16:16 07.11.2017
    164
    Мировые СМИ пишут об ужесточении мер США в отношении граждан Никарагуа, находят новые подробности в деле "техасского стрелка", а также описывают клинику, в которую приехал лечиться актер Кевин Спейси.
    На месте стрельбы в Техасе
    Бойня в церкви Техаса: у полиции появилась версия
    20:20 06.11.2017
    1041Техасская бойня в церкви
    По данным представителя управления общественной безопасности Техаса Фриман Марвин, убийство не имело расового или религиозного мотива, это была семейная проблема.
    На месте стрельбы в Техасе
    Мировые тренды: новая порция оффшоров, расстрел в техасской церкви
    16:52 06.11.2017
    201"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Мировые СМИ анализируют публикацию нового оффшорного досье, приводят подробности стрельбы в церкви в Техасе, обсуждают освобождение Карлеса Пучдемона, а также удивляются новому астрономическому открытию.
    На месте стрельбы в Техасе
    Бойня в церкви Техаса: 26 погибших, смерть стрелка
    14:32 06.11.2017
    494Техасская бойня в церкви
    Власти пока не установили мотивов преступления и не называют имени подозреваемого. Погибли 26 человек, еще около 20 – ранены. Возраст пострадавших — от 5 до 72 лет.
    На месте стрельбы в Техасе
    Стали известны резонансные подробности о стрелке из Техаса
    07:30 06.11.2017
    792Техасская бойня в церкви
    По информации американских СМИ, Девина Келли в 2012 году судили военным судом за предполагаемое нападение на жену и ребенка.
    На месте стрельбы в Техасе
    Расстрел в упор женщин, стариков и детей в техасской церкви 
    05:29 06.11.2017
    1267Техасская бойня в церкви
    Жертвами стрельбы в Техасе стали 26 человек, заявил ранее губернатор штата Грег Эббот. 23 человека погибли в церкви, 2 — снаружи ее, еще 1 скончался в больнице. Около 20 человек были госпитализированы.
    Подозреваемый в стрельбе в Техасе Девин Келли
    Техасский стрелок служил в ВВС, но был отправлен под трибунал - СМИ
    04:53 06.11.2017
    693Техасская бойня в церкви
    По информации СМИ, подозреваемый в 2010-2014 годах служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации. При этом он был уволен со службы с порицанием и подвергнут трибуналу в 2014 году.
    Люди молятся за погибших в стрельбе в Техасе
    Очевидец сообщила детали трагедии в Техасе
    04:03 06.11.2017
    874Техасская бойня в церкви
    Женщина, работающая на автозаправке через дорогу от церкви, где в воскресенье произошла стрельба, сообщила, что примерно в 11.15 (19.15 по Киеву) она услышала частые выстрелы (по данным властей, нападавший был вооружен автоматом).
    На месте стрельбы в Техасе
    Стали известны подробности "техасской бойни" в церкви
    02:58 06.11.2017
    583Техасская бойня в церкви
    По словам представителя управления Техаса по общественной безопасности Фримана Мартина, стрелявший в Техасе был обнаружен убитым, но обстоятельства его смерти неясны - он мог погибнуть в результате перестрелки с местным жителем или в результате самоубийства.
    Устроивший стрельбу в церкви в Техасе застрелен полицией. Видео
    Техасский стрелок ликвидирован после короткой погони - СМИ 
    01:16 06.11.2017
    474Техасская бойня в церкви
    Открывший стрельбу в техасской церкви мужчина сбежал, но после короткой погони был застрелен полицией, заявил телеканалу CNN комиссар округа Уилсон.
    На месте стрельбы в Техасе
    Стрельба в Техасе. Убиты 27 человек
    22:03 05.11.2017
    1967Техасская бойня в церкви
    По данным СМИ, инцидент произошел около 11.30 по местному времени в "Первой Баптисткой церкви", расположенной в техасской общине Сатерленд Спрингс.
    На месте стрельбы в университете в Техасе
    Студент застрелил полицейского на территории университета в Техасе
    05:54 10.10.2017
    181
    Руководство университета сообщило, что они привели 19-летнего студента Холлиса Дэниэлса в полицейский участок для проверки. Когда он попал в участок, то достал пистолет и выстрелил в полицейского.
    Офицер полиции Хейли Дрю из штата Техас
    Сексуальная блондинка из полиции Техаса покоряет интернет 
    13:35 08.10.2017
    2874
    Сексуальная блондинка Хейли Дрю из американского штата Техас работает офицером полиции в отделении шерифа штата. Она активно делится фотографиями на странице в Instagram, на которой следят более 135 тысяч подписчиков.
    В Техасе произошла стрельба: восемь погибших
    В Техасе произошла стрельба: восемь погибших
    09:00 11.09.2017
    348
    В доме, где шла стрельба, полиция обнаружила семь погибших человек и еще двух раненых. Очевидцы сообщают, что слышали от 30 до 40 выстрелов.
    Последствия урагана в Техасе
    Число жертв урагана "Харви" в Техасе резко возросло
    23:26 06.09.2017
    397В Украину движется смертельный ураган
    СМИ уточняют, что факты гибели людей в связи с ураганом зафиксированы в 13 округах штата, причем по меньшей мере 30 человек погибли в округе Харрис.
    Последствия наводнения в Техасе
    В Техасе озвучили астрономические цифры убытков от урагана Харви
    04:48 04.09.2017
    916В Украину движется смертельный ураган
    Губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что ориентировочный ущерб от урагана "Харви" составляет от 150 до 180 млрд долларов, назвав его более дорогим чем ураганы "Катрина" или "Сэнди".
    Крупный пожар на химзаводе в Техасе
    Крупный пожар произошел на химзаводе в Техасе, где ранее гремели взрывы
    02:07 02.09.2017
    195В Украину движется смертельный ураган
    Днем ранее два взрыва произошли на химзаводе Arkema в Техасе, оказавшемся в зоне шторма "Харви". В настоящее время, по данным СМИ, доступа на предприятие пока нет.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги