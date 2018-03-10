На последней сессии горсовета депутаты, сами того не зная, проголосовали за создание нового КП, которое с большой долей вероятности будет зарабатывать на вывозе мусора. Хотя, в принципе, может заняться и научной деятельностью.
По информации министерства промышленности и торговли самопровозглашенной Донецкой народной республики, ведутся переговоры с потенциальными поставщиками сырья из РФ, горно-обогатительными комбинатами, ферросплавными заводами, угледобывающими предприятиями.
Эксперт по вопросам транспорта Евгений Наумов в эфире ГС прокомментировал информацию о том, что "Укрзализныцю" вывели из подчинения Мининфраструктуры: кто в этом заинтересован и какими будут последствия.
Не оффшорами едиными… "Панамский скандал" стал толчком для очередных разоблачений. На днях украинские журналисты нашли активы президента Петра Порошенко еще в ряде компаний. Что пишут украинцы об этом в соцсетях?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".