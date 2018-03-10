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    предприятия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Заседание городского совета Днепра
    Из Днепра: мусорный детектив депутатов и чиновников
    14:38 08.10.2017
    503
    На последней сессии горсовета депутаты, сами того не зная, проголосовали за создание нового КП, которое с большой долей вероятности будет зарабатывать на вывозе мусора. Хотя, в принципе, может заняться и научной деятельностью.
    Доменный цех Енакиевского металлургического завода в городе Енакиево Донецкой области. Архивное фото
    ДНР проведет скайп-конференции с представителями украинских промпредприятий
    00:55 23.04.2017
    386Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По информации пресс-службы Минпромторга ДНР, разрыв производственных связей несет невосполнимый урон для обеих сторон, поэтому поддерживать профессиональные связи крайне важно.
    Енакиевский металлургический завод
    В Кабмине сообщили о ситуации на "национализированных" предприятиях в ЛДНР
    04:39 22.04.2017
    1208Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По словам представителей бизнеса, контроль практически над всеми украинскими предприятиями на неподконтрольных территориях на данный момент утрачен. Они заявляют, что вынуждены увольнять работников.
    Человек в каске с флагом ДНР.
    В ДНР сообщили, что собственники украинских предприятий на диалог не вышли
    21:11 31.03.2017
    752Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По словам и.о. министра промышленности и торговли ДНР Алексея Грановского, ни один собственник предприятий не вышел на диалог и "не перерегистрировался в правовом поле ДНР".
    Состав с углем ожидает отправку в Донецк
    ДНР ведет переговоры о поставках из РФ сырья для промпредприятий
    06:12 26.03.2017
    1651Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По информации министерства промышленности и торговли самопровозглашенной Донецкой народной республики, ведутся переговоры с потенциальными поставщиками сырья из РФ, горно-обогатительными комбинатами, ферросплавными заводами, угледобывающими предприятиями.
    Пассажирский поезд Укрзализныци
    Арифметика Гройсмана: "Укрзализныця" минус Омелян и плюс Бальчун
    17:14 19.01.2017
    937Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт по вопросам транспорта Евгений Наумов в эфире ГС прокомментировал информацию о том, что "Укрзализныцю" вывели из подчинения Мининфраструктуры: кто в этом заинтересован и какими будут последствия.
    Нафтогаз Украины
    Кабмин получил полный контроль над "Нафтогазом" - эксперт
    04:14 07.10.2016
    337Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Эксперт Валентин Землянский в эфире ГС отметил, что "Народный фронт" проиграл в противостоянии за контроль над НАК "Нафтогаз".
    Полицейский автомобиль в США. Архивное фото
    В США на химзаводе произошла утечка хлора, объявлена эвакуация населения
    04:46 28.08.2016
    71
    Власти округа объявили эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов. Береговая охрана США в качестве превентивной меры объявила о закрытии судоходства по реке Огайо неподалеку от предприятия.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Как отреагировали соцсети на список предприятий президента Порошенко
    16:25 10.04.2016
    2048"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Не оффшорами едиными… "Панамский скандал" стал толчком для очередных разоблачений. На днях украинские журналисты нашли активы президента Петра Порошенко еще в ряде компаний. Что пишут украинцы об этом в соцсетях?
    Петр Порошенко. Архивное фото
    СМИ опубликовали список предприятий Порошенко
    14:15 09.04.2016
    5754
    Согласно информации в статье Юлии Самаевой, аграрные предприятия президента Украины Петра Порошенко, например, нисколько не уступают по своим масштабам кондитерским.
    Подписание документов. Архивное фото
    Экс-глава ФГИУ назвал причину проблем с ликвидацией госпредприятий
    10:09 04.09.2015
    51Экономический кризис
    По словам экс-председателя Фонда госимущества, техизменения в законодательство связаны с тем, что правительство и президент все время проводят реорганизацию органов исполнительной власти.
    Подписание документов
    Прощайте, гиганты. Ликвидацию госпредприятий в стране ставят на поток – эксперт
    08:37 04.09.2015
    584Экономический кризис
    Необходимо упростить процедуру ликвидации, так как большинство госпредприятий сегодня убыточны, ничего не производят, и эта ситуация продолжает обостряться, заявил экс-глава ФГИУ Александр Бондарь.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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