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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Государственный флаг Эстонии
    Вредная информация. Госпропаганда стоит Эстонии миллионы евро
    10:11 12.01.2018
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    Эстонские налогоплательщики заплатят до 2021 года свыше трех миллионов евро на стратегическую коммуникацию, связанную, по утверждениям властей, с безопасностью государства.
    Белый дом. Архивное фото
    СМИ сообщили, кого Трамп подозревает в утечках из Белого дома
    04:40 13.08.2017
    264Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По данным СМИ, президенту США Дональду Трампу надоела самореклама его советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона, который на этой неделе отказался присоединиться к основной команде в президентском гольф-клубе в Бедминстере.
    Телефонные переговоры Дональда Трампа
    Шум на весь мир: "секреты" Трампа и Лаврова
    16:01 16.05.2017
    1690Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Американские СМИ утверждают, что президент Дональд Трамп делился секретной информацией с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Своих источников пресса не раскрывает.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Информдоктрина нужна власти, чтобы контролировать ситуацию в стране - Павлив
    16:53 27.02.2017
    430Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Политическая ситуация для власти усложняется, слишком много желающих ее смены. Поэтому принятие информдоктрины - попытка власти контролировать ситуацию, отмечает политолог Михаил Павлив.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко и доктрина информационной безопасности… от России и не только
    16:25 26.02.2017
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    Киев ищет "инновационные подходы к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации", чтобы сделать это обращение куда менее свободным.
    Наливайченко рассекретил данные о войсках РФ на границе, когда был сбит Boeing. Видео
    Наливайченко рассекретил данные о войсках РФ на границе, когда был сбит Boeing 
    23:34 21.10.2016
    1513Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко раскрыл секретную информацию о количестве войск РФ на границе с Украиной в момент авиакатастрофы малайзийского Boeing.
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Архивное фото
    Лутковская готова помочь сайту "Миротворец" работать законно
    21:34 06.06.2016
    118Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    Омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что не против, если определенная информация с открытых источников будет собираться, но она не должна нарушать права на приватность.
    Эмблема ЦРУ США
    Twitter закрыл разведке США доступ к анализу информации - СМИ
    04:45 09.05.2016
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    Согласно заявлению Twitter.Inc, "(размещаемые в соцсети) данные доступны общественности, и ведомства США могут сами просмотреть публикации на открытых страницах, как любой другой пользователь".
    Лукойл - пункт подготовки нефти. Архивное фото
    Австрийская компания AMIC передала АМКУ данные по сделке с ЛУКОЙЛом
    04:57 03.04.2016
    544Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    По словам управляющего директора AMIC Energy Гюнтера Майера, хотя закрытие сделок по приобретению бизнеса ожидается во втором квартале, точное время прогнозировать сложно.
    Заседание Совета Национальной безопасности и обороны Украины. Архивное фото
    Павловский: обнародование стенограмм СНБО - циничный слив
    22:16 22.02.2016
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    Директор Института информационного общества Ярослав Павловский отметил, что сомневается в том, что засекреченные документы СНБО нужно выносить на публичное обсуждение.
    Офис Microsoft
    Власти США проведут переговоры с IT-гигантами о доступе к зашифрованной информации
    03:14 21.11.2015
    48Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Дискуссия о допустимости ведения американскими компаниями сверхзащищенной переписки стала вновь острой после терактов во французской столице.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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