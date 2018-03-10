США решают отказаться от закупки в России ракетных двигателей для военных целей после присоединения Крыма к РФ и введения санкций, и ВВС США объявили конкурс на разработку новых ракетных двигателей вместо российских РД-180.
Кризисы в Украине и Сирии, как звенья глобальной войны за ресурсы, привели к дискуссиям политических элит США и западных стран, которые зависят от накопленных долгов, по формированию новой политики относительно России.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".