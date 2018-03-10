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    Antares

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Леонид Каденюк
    Каденюк: запуск Antares-230 — большой успех Украины
    14:55 13.11.2017
    356
    Первый космонавт Украины Леонид Каденюк заявил, что у Украины есть все возможности для развития космической отрасли, нет только политической воли руководителей государства.
    Запуск американской ракеты Аntares с российскими двигателями
    Запуск американской ракеты Аntares с российскими двигателями 
    04:14 18.10.2016
    1454
    За семь часов до старта компания-владелец ракеты сообщила о переносе старта на 24 часа из-за того, что кабель наземного оборудования не работал должным образом в ходе предстартовых проверок.
    Ракета-носитель Antares с космическим грузовиком Cygnus
    Американская ракета Аntares с российскими двигателями стартовала к МКС
    03:17 18.10.2016
    230
    Космический грузовик Cygnus ("Лебедь") в расчетное время отделился от американской ракеты Аntares, стартовавшей к МКС впервые после аварии в 2014 года. В подготовке к старту принимали участие и украинские специалисты.
    Ракета-носитель Antares с космическим грузовиком Cygnus
    Американскую ракету Antares с российскими двигателями запустят к МКС
    00:59 18.10.2016
    386
    Запуск новой модификации ракеты-носителя, получившей название Antares 230, многократно откладывался с июля 2016 года. В подготовке к старту принимали участие и украинские специалисты.
    Ракета-носитель Antares с космическим грузовиком Cygnus
    Россия все-таки поставит в США ракетные двигатели на $1 млрд - СМИ
    01:29 16.01.2015
    357
    Российские НПО "Энергомаш" и Объединенная ракетно-космическая корпорация смогут поставить американскому заказчику 60 ракетных двигателей на сумму в один миллиард долларов.
    Космический корабль Cygnus, компания Orbital Sciences, США
    Запуск улучшенной модификации ракеты Antares состоится в 2016 году
    05:57 10.12.2014
    68
    Компания Orbital планирует три дополнительных запуска (в рамках миссии по доставке грузов на МКС) в первом, втором и четвертом квартале 2016 года с использованием новой основной двигательной системы для ракеты Antares.
    Корабль SpaceShipTwo в полете. Архивное фото
    Неисправность торможения SpaceShipTwo "легко исправима" - глава Virgin
    01:42 04.11.2014
    79
    Глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон заявил, что освоение воздушного и космического пространства всегда сопряжено с риском и заверил аудиторию, что станет первым, кто полетит на SpaceShipTwo в космос.
    Корабль SpaceShipTwo в полете
    Расследование причин крушения в США корабля SpaceShipTwo может занять год
    07:56 02.11.2014
    102
    Согласно последним данным, крушение SpaceShipTwo произошло практически сразу после его отделения от самолета WhiteKnightTwo, поднявшего его в воздух.
    Ракета-носитель Antares с космическим грузовиком Cygnus
    Ракету Antares после сбоя на старте уничтожили сами операторы
    03:15 31.10.2014
    160
    Ракета-носитель Antares с космическим грузовиком Cygnus, который должен был доставить более двух тонн груза к МКС, взорвалась во вторник в момент старта на космодроме Валлопс (США).
    Ракета-носитель Antares с космическим грузовиком Cygnus
    Крушение ракеты Antares не снизит финансовых показателей Orbital Sciences
    23:27 29.10.2014
    126
    Акции корпорации на открытии торгов Нью-Йоркской фондовой биржи в среду упали на 15%, к завершению торгового дня цена опустилась на 16,7% - до 25,27 доллара.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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