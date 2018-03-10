Космический грузовик Cygnus ("Лебедь") в расчетное время отделился от американской ракеты Аntares, стартовавшей к МКС впервые после аварии в 2014 года. В подготовке к старту принимали участие и украинские специалисты.
Компания Orbital планирует три дополнительных запуска (в рамках миссии по доставке грузов на МКС) в первом, втором и четвертом квартале 2016 года с использованием новой основной двигательной системы для ракеты Antares.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".