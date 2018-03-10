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    Orbital Sciences

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Ракета-носитель Antares с космическим грузовиком Cygnus
    Россия все-таки поставит в США ракетные двигатели на $1 млрд - СМИ
    01:29 16.01.2015
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    Российские НПО "Энергомаш" и Объединенная ракетно-космическая корпорация смогут поставить американскому заказчику 60 ракетных двигателей на сумму в один миллиард долларов.
    Космический корабль Cygnus, компания Orbital Sciences, США
    Запуск улучшенной модификации ракеты Antares состоится в 2016 году
    05:57 10.12.2014
    68
    Компания Orbital планирует три дополнительных запуска (в рамках миссии по доставке грузов на МКС) в первом, втором и четвертом квартале 2016 года с использованием новой основной двигательной системы для ракеты Antares.
    Ракета-носитель Antares с космическим грузовиком Cygnus
    Компания Orbital получила контракт НАСА на запуск воздушных шаров
    01:31 19.11.2014
    40
    В результате конкурса Orbital выиграла право на реализацию программы научных воздушных шаров НАСА (NASA Balloon Operations Contract) в течение предстоящих пяти лет.
    Ракета-носитель Antares с космическим грузовиком Cygnus
    Ракету Antares после сбоя на старте уничтожили сами операторы
    03:15 31.10.2014
    160
    Ракета-носитель Antares с космическим грузовиком Cygnus, который должен был доставить более двух тонн груза к МКС, взорвалась во вторник в момент старта на космодроме Валлопс (США).
    Ракета-носитель Antares с космическим грузовиком Cygnus
    Крушение ракеты Antares не снизит финансовых показателей Orbital Sciences
    23:27 29.10.2014
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    Акции корпорации на открытии торгов Нью-Йоркской фондовой биржи в среду упали на 15%, к завершению торгового дня цена опустилась на 16,7% - до 25,27 доллара.
    Космический грузовик Cygnus взорвался в момент старта с на космодроме в США
    Разработчик Cygnus обещает возобновить полеты после расследования аварии
    03:15 29.10.2014
    66
    Ракета-носитель Antares с космическим грузовиком Cygnus, который должен был доставить более двух тонн груза к Международной космической станции, взорвалась в момент старта на космодроме Валлопс на атлантическом побережье США.
    Корабль Cygnus приближается к МКС
    Неполадок до крушения Cygnus выявлено не было - NASA
    01:50 29.10.2014
    87
    Американский космический грузовик Cygnus взорвался вскоре после пуска с космодрома "Валлопс" в штате Вирджиния (Wallops Flight Facility) на побережье Атлантического океана.
    Космический центра НАСА имени Л.Б.Джонсона в Хьюстоне
    Запуск космического грузовика Cygnus к МКС отложен до вторника - НАСА
    01:29 28.10.2014
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    Американский космический грузовик Cygnus доставит на МКС 2,290 тысячи килограммов груза, в том числе провиант и материалы для научных исследований.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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