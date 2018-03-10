Компания Orbital планирует три дополнительных запуска (в рамках миссии по доставке грузов на МКС) в первом, втором и четвертом квартале 2016 года с использованием новой основной двигательной системы для ракеты Antares.
Ракета-носитель Antares с космическим грузовиком Cygnus, который должен был доставить более двух тонн груза к Международной космической станции, взорвалась в момент старта на космодроме Валлопс на атлантическом побережье США.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".