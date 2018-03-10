Космический частный грузовик Cygnus ("Лебедь") в воскресенье совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС), говорится на сайте американского Управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства НАСА.
Cygnus стартует с космодрома на мысе Канаверал к МКС с помощью ракеты-носителя Atlas V 10 марта, ориентировочно после 10.00. На борту космического корабля на Международную космическую станцию будут доставлены провиант, предметы первой необходимости и оборудование.
Космический грузовик Cygnus, который должен был доставить более 2 тонн груза к МКС, взорвался в момент старта на космодроме Валлопс на атлантическом побережье США, трансляция запуска шла в прямом эфире на сайте НАСА.
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