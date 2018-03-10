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    Cygnus

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Стыковка космического грузовика Cygnus к МКС. Видео
    Стыковка космического грузовика Cygnus к МКС 
    04:17 24.10.2016
    143
    Космический частный грузовик Cygnus ("Лебедь") в воскресенье совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС), говорится на сайте американского Управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства НАСА.
    Состыковка грузового космического корабля Cygnus с МКС. Видео
    Состыковка грузового космического корабля Cygnus с МКС 
    02:45 27.03.2016
    126
    Американский космический корабль Cygnus пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщило в субботу НАСА. Cygnus "стал частью МКС" до расстыковки, намеченной на 20 мая.
    Корабль Cygnus приближается к МКС
    Рейс грузовика Cygnus к МКС состоится 10 марта – НАСА
    02:15 30.01.2016
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    Cygnus стартует с космодрома на мысе Канаверал к МКС с помощью ракеты-носителя Atlas V 10 марта, ориентировочно после 10.00. На борту космического корабля на Международную космическую станцию будут доставлены провиант, предметы первой необходимости и оборудование.
    Ракета-носитель Antares с космическим грузовиком Cygnus
    Россия все-таки поставит в США ракетные двигатели на $1 млрд - СМИ
    01:29 16.01.2015
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    Российские НПО "Энергомаш" и Объединенная ракетно-космическая корпорация смогут поставить американскому заказчику 60 ракетных двигателей на сумму в один миллиард долларов.
    Космический грузовик Cygnus взорвался в момент старта с на космодроме в США
    Крушение ракеты Antares 
    15:47 29.10.2014
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    Космический грузовик Cygnus, который должен был доставить более 2 тонн груза к МКС, взорвался в момент старта на космодроме Валлопс на атлантическом побережье США, трансляция запуска шла в прямом эфире на сайте НАСА.
    Космический центра НАСА имени Л.Б.Джонсона в Хьюстоне
    Запуск космического грузовика Cygnus к МКС отложен до вторника - НАСА
    01:29 28.10.2014
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    Американский космический грузовик Cygnus доставит на МКС 2,290 тысячи килограммов груза, в том числе провиант и материалы для научных исследований.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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