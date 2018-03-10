Вертолет потерпел крушение на западе американского штата Колорадо, два человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на местные власти.
Федеральное управление гражданской авиации США ослабило ограничение по использованию беспилотников коммерческими компаниями и впервые разрешило шести голливудским телевизионным и кинокомпаниям использовать небольшие летательные аппараты для съемок в жилых районах.
Самолет авиакомпании Virgin America совершил вынужденную посадку в городе Омаха (штат Небраска) из-за проблем со здоровьем одного из пассажиров, сообщает местный телеканал KETV со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".