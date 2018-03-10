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    FAA

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Самолет US Airways
    США запретят своим самолетам летать над Симферополем и Днепропетровском
    17:09 25.12.2014
    278
    Федеральное управление по авиации США расширило запрет на полеты над территорией Украины и Крыма. В запретную зону добавлено небо над Днепропетровском.
    Полиция в США
    Вертолет врезался в здание в США
    04:06 03.12.2014
    96
    Инцидент произошел к северу от Солт-Лейк-Сити. Двое мужчин, находившихся внутри вертолета, погибли на месте.
    Корабль SpaceShipTwo в полете
    Расследование причин крушения в США корабля SpaceShipTwo может занять год
    07:56 02.11.2014
    102
    Согласно последним данным, крушение SpaceShipTwo произошло практически сразу после его отделения от самолета WhiteKnightTwo, поднявшего его в воздух.
    Автомобиль полиции в США
    Два человека погибли при падении вертолета в реку в США
    10:54 05.10.2014
    100
    Вертолет потерпел крушение на западе американского штата Колорадо, два человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на местные власти.
    Съемки фильма. Архивное фото
    Голливудским кинокомпаниям разрешили использовать беспилотники для съемок
    02:27 26.09.2014
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    Федеральное управление гражданской авиации США ослабило ограничение по использованию беспилотников коммерческими компаниями и впервые разрешило шести голливудским телевизионным и кинокомпаниям использовать небольшие летательные аппараты для съемок в жилых районах.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    Самолет Virgin America вынужденно сел из-за проблем со здоровьем пассажира
    05:45 23.09.2014
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    Самолет авиакомпании Virgin America совершил вынужденную посадку в городе Омаха (штат Небраска) из-за проблем со здоровьем одного из пассажиров, сообщает местный телеканал KETV со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.
    На борту самолета
    Украина вернулась в первую категорию в классификации FAA
    14:41 24.09.2013
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    Украина вернулась в первую категорию в классификации FAA (Федеральная авиационная администрация США) по программе международного оценивания безопасности полетов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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