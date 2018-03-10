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    РД-180

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Сбудется ли американская мечта украинского КБ "Южное"
    11:06 07.08.2015
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    США решают отказаться от закупки в России ракетных двигателей для военных целей после присоединения Крыма к РФ и введения санкций, и ВВС США объявили конкурс на разработку новых ракетных двигателей вместо российских РД-180.
    Ракетный двигатель РД-180 на НПО Энергомаш. Архивное фото
    Политика повлияла на отказ США от ракетных двигателей РД-180 - эксперт
    05:03 06.12.2014
    185Новые санкции в отношении России.
    Существует разрабатываемый двигатель компании Blue Origin и другие идеи, 5 лет не является нереальным сроком для разработки нового двигателя, считает заслуженный профессор Университета имени Джорджа Вашингтона Джон Логсдон.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Палата представителей США одобрила $584 млрд на военные расходы в 2015 г
    00:44 05.12.2014
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    Прежде чем оборонный бюджет станет законом, его должен одобрить сенат США, голосование ожидается на следующей неделе.
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    Конгресс США согласовал законопроект запрета закупок двигателей из РФ
    06:57 03.12.2014
    424Новые санкции в отношении России.
    Если законопроект будет принят и подписан президентом Обамой, то компания United Launch Alliance, закупающая российские двигатели, больше не сможет осуществлять закупки РД-180 для ракет-носителей Atlas.
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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