США решают отказаться от закупки в России ракетных двигателей для военных целей после присоединения Крыма к РФ и введения санкций, и ВВС США объявили конкурс на разработку новых ракетных двигателей вместо российских РД-180.
Существует разрабатываемый двигатель компании Blue Origin и другие идеи, 5 лет не является нереальным сроком для разработки нового двигателя, считает заслуженный профессор Университета имени Джорджа Вашингтона Джон Логсдон.
Если законопроект будет принят и подписан президентом Обамой, то компания United Launch Alliance, закупающая российские двигатели, больше не сможет осуществлять закупки РД-180 для ракет-носителей Atlas.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".