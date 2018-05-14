Толстов: Британия объявила начало новой "холодной войны"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Великобритания планирует укрепить антироссийский альянс. В ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери Лондон предложит своим союзникам пересмотреть дипломатический диалог с Москвой. Об этом пишет The Guardian.

Во время встреч "Большой семерки" и "Большой двадцатки", а также на саммитах НАТО и ЕС британские дипломаты хотят обсудить вопрос расширенной стратегии противодействия российской дезинформации.

К чему приведут такие действия Британии, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Института политического анализа и международных отношений Сергей Толстов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому Британія заговорила про необхідність зміцнення антиросійського альянсу?

— У першу чергу через той інцидент, який відбувся, і це складається вже в певну традицію, це ж не перший інцидент. Інша справа, що раніше вони не звертали на це уваги.

В тому і справа, чому не звертали уваги, враховуючи що це не перший інцидент?

— Не перший, тому що було розслідувано достатньою мірою попередній, були подвійні версії, ніхто не хотів сваритися з Росією. А зараз, я так дивлюсь по загальному контексту інформації, йде вже значно більша увага до того, що протистояння з Росією буде мати системний характер, вже вони починають визнавати стан холодної війни. Хоча на різному рівні по-різному, але той факт, що там секретар НАТО, генсек ООН фактично визнав стан холодної війни, це вже багато про що свідчить, оскільки мабуть все ж таки це вже нові реалії. А Британія, оскільки на її території відбулися ці події з отруєнням Скрипаля, і у них вже є принаймні якась версія, як це відбувалося, і поширення цього отруйного хімікату на інших людей, оскільки вони вже розкопали, де і як міг випадково поширюватися цей хімікат на людей, які взагалі не мали ніякого відношення до будь-яких спецслужб чи до політиків, включаючи хлопчаків, які годували качок на озері, то їхнє обурення зрозуміле. виходить знову так, що якщо нема ніяких стримуючих чинників, нема міжнародного права, то руйнується взагалі вся конструкція міжнародних відносин. Ніхто ж не думав, що американці будуть знімати російський прапор з консульства в Сіетлі, який є російською власністю, ніхто не ж не думав, що це матиме місце, оскільки дипломатичні об'єкти перебувають під імунітетом. Одні порушення ведуть до інших, тобто починається вже, так би мовити, війна без правил, холодна війна…

На вашу думку, які країни підтримають Велику Британію у цьому питанні? А хто буде виступати категорично проти?

— Риторика є риторикою, думаю, що деякі демонстративні акції, звичайно, там, обговорення протидії Росії на різних самітах, все це буде відбуватися. Але економічні санкції, які справді могли б суттєво вплинути на російську економіку, вони будуть, так би мовити, точкові. Американці приймають такі санкції, які відповідають інтересам американської економіки. От Трамп захотів відновити алюмінієву промисловість в США, оскільки вона вже фактично повністю розчинилася, і він відповідно застосовує санкції проти російських виробників алюмінію, і якщо ці санкції будуть поширені і на європейські компанії, які купують російський алюміній, то їм доведеться купувати цей алюміній у Китаю, це призведе до здорожчання вартості європейської продукції, і відповідно дасть американцям додаткові конкурентні переваги. А європейці не дуже хочуть вдаватися до економічних санкцій, тому я думаю, що ця холодна війна, вона буде іншою, ніж та, яка була за часів СРСР, за часів Сталіна і Трумена, я думаю, що тоді було згорнуто економічні відносини, зараз європейці не хочуть їх згортати. Тобто вона буде переважно в політичній сфері. Тут, я думаю, що на рівні риторики, на рівні засудження, тут вже і генсек НАТО почав вести мову дещо в більш рішучій манері. Тут, я думаю, будуть заклики до того, що Росія порушує міжнародне право, її треба засуджувати і вимагати, щоб це якось припинилося.

Яку стратегію протидії російській дезінформації може запропонувати Лондон? Які варіанти нових санкцій зараз може запропонувати Велика Британія? Чи на одному рівні, синхронно та однаково по вазі будуть вводити санкції країни, що підтримують Великобританію?

— Однаково, я думаю, що це ілюзія. Що стосується дезінформації, не думаю, що лише РФ винна в дезінформації, думаю, що до дезінформації вдаються дуже багато хто, і в тому числі і наші урядовці весь час застосовують якісь дезінформаційні або фейкові чинники, або нав'язують взагалі якусь шкідливу, брехливу інформацію, наприклад, як це пов'язано з медичною реформою та багатьма іншими моментами. Тому фільтрувати цю інформацію важко, я не думаю, що російські міжнародні телевізійні компанії, що вони всю інформацію роблять на брехні. Вони її роблять на апологетиці, але в принципі від цього лише більш тонко. Але, я думаю, що це може призвести до блокування російських ЗМІ, можливо до блокування якихось… визначення якихось компаній, які займаються насиченням соціальних мереж, якщо визначається, що це великий потік йде з деяких ІР-адрес комп'ютерних, то це може бути припинено, але ж є програми, які роблять непомітними ІР-адреси комп'ютерів, тому мені дуже важко сказати, які практичні результати будуть.

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А видимі результати будуть в тому, що міністри закордонних справ "Великої сімки" запропонували створити комісію, яка буде відстежувати російську поведінку, можливо, будуть якісь регулярні доповіді, в яких буде висвітлюватися, що правильно чи неправильно робить Захід, що шкідливе робить Росія, на що треба звертати увагу, тобто буде критична кампанія, скажімо так, політико-ідеологічного характеру. І ми забули вже про ідеологічну війну, яку вів СРСР. Але тут, правда, ніхто не бачив журнал "Комуніст", але ідеологічне навантаження на Заході завжди було достатньо щільним, зараз, можливо, ця ідеологічна кампанія буде більш досконалою, можливо, вона буде якось поширюватися через соцмережі, через різні інформаційні канали, можливо буде запроваджено жорсткішу цензуру. Але це вже результат практичної діяльності експериментальної політики, звичайно, важко спрогнозувати, якими можуть бути практичні вияви отакої інформаційно-психологічної війни, яка можливо зараз захопить світ в черговий раз.