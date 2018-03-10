Ослабление санкций может стать следствием позитивных шагов со стороны России, изменения политики США и ослабления политической поддержки таких ограничений в Евросоюзе, считают аналитики Bank of America.
По прогнозам аналитиков Bank of America, в 2017 году в еврозоне может нарастать финансовая нестабильность, в то время как на развивающихся рынках будет наблюдаться улучшение фундаментальных показателей.
Прогноз на нефть марки WTI был снижен до 45 долларов за баррель с ожидавшихся ранее 50 долларов за баррель. Банк также ожидает снижения цен на "черное золото" к концу 2015 года до 48 и 43 долларов за баррель по Brent и WTI соответственно.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".