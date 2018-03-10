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    Bank of America

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Здание Bank of America
    Bank of America ожидает ослабления санкций против РФ к 2018 году
    15:26 24.01.2017
    112США - Россия: санкции преткновения
    Ослабление санкций может стать следствием позитивных шагов со стороны России, изменения политики США и ослабления политической поддержки таких ограничений в Евросоюзе, считают аналитики Bank of America.
    Денежные купюры и монеты России и Европейского Союза
    Bank of America советует покупать рубли за евро в 2017 году
    13:19 18.11.2016
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    По прогнозам аналитиков Bank of America, в 2017 году в еврозоне может нарастать финансовая нестабильность, в то время как на развивающихся рынках будет наблюдаться улучшение фундаментальных показателей.
    Трейдер BGC Partners после объявления результатов референдума в Британии
    Brexit обрушил рынки, но кризиса, похоже, удалось избежать
    15:21 25.06.2016
    359Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Итог референдума в Великобритании стал в пятницу полной неожиданностью для рынков и обрушил их, аналитики снижали свои оценки по динамике экономики не только Соединенного Королевства, но и еврозоны.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    BofA ухудшил прогноз по ценам на нефть в III квартале 2015 г
    21:25 27.07.2015
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    Прогноз на нефть марки WTI был снижен до 45 долларов за баррель с ожидавшихся ранее 50 долларов за баррель. Банк также ожидает снижения цен на "черное золото" к концу 2015 года до 48 и 43 долларов за баррель по Brent и WTI соответственно.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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