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Прогноз на нефть марки WTI был снижен до 45 долларов за баррель с ожидавшихся ранее 50 долларов за баррель. Банк также ожидает снижения цен на "черное золото" к концу 2015 года до 48 и 43 долларов за баррель по Brent и WTI соответственно.