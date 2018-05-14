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    Дочери Порошенко завершили учебу в британском частном колледже - СМИ

    (обновлено: )60707
    В мае Александра и Евгения Порошенко завершили обучение в одном из самых престижных и дорогих колледжей Великобритании. Их брат Михаил Порошенко будет получать образование в этом заведении еще год.
    Дочери Порошенко Евгения и Александра
    facebook.com/petroporoshenko

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Евгения и Александра Порошенко — 18-летние дочери президента Украины — закончили учебу в британском колледже Concord.

    Страна.ua пишет, что дочери Петра Порошенко они получали образование заграницей параллельно с учебой в столичном Кловском лицее №77. По информации издания, в колледже уже состоялся прощальный бал и была проведена фотосессия выпускников.

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    "Дочки-двойняшки президента учились сразу в двух странах. Александра и Евгения были ученицами столичного Кловского лицея иностранных языков №77. Также они являются студентками колледжа "Конкорд" (Concord College), что в Великобритании. Оправить сестер за границу посоветовал якобы старший сын президента – Алексей Порошенко", — сообщает Страна.ua.

    Фото колледж Concord
    Дочери Петра Порошенко - Александра и Евгения - завершили учебу в британском колледже Concord

    Младший сын главы государства — Михаил Порошенко — продолжат учебу в колледже Concord, ему предстоит провести там еще год.

    По информации из открытых источников, стоимость обучения в британском учебном заведении, включая полный пансион, достигает 1,3 миллиона гривен в год.

    Напомним, что год назад Михаил Порошенко оказался в центре скандала, когда в социальных сетях появилась его фотография в футболке с надписью Russia, которую комапния Bosco выпускала специально для сборной России во время Сочинской олимпиады. Президент Украины пояснил, что его сын одел такую футболку на Хэллоуин.

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