Для похудения надо больше есть - британские ученые

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Эксперты из университета Лидса сообщили, что подсчет калорий не является панацеей, если не следить, что именно вы едите. Чувство насыщения очень важно, поэтому надо есть большие порции еды, но она должна быть более полезной.

Ученые советуют употреблять больше низкокалорийной еды. Она включает в себя пасту, рис, фрукты и овощи. И поменьше высококалорийной, например сыра и булочек. Можно съесть 1,5 кг сельдерея, а можно половинку чизбургера — по калориям это будет равнозначно, сообщает Daily Mail.

Ощущение сытости является ключом к похудению, так как у голодного человека больше риск, что он бросит диету или будет срываться на нездоровые перекусы в течение дня.

В ходе эксперимента выяснилось, что женщины, которые питались по такой программе, потеряли больше килограммов, чем те, кто просто считал калории. За 14 недель участницы в среднем сбросили 5,8 кг каждая, в то время как те, кто считал калории, — лишь 3,3 кг. Поэтому у первой группы и мотивация продолжать была выше.

Ранее сообщалось, что регулярное употребление шампанского способствует похудению.