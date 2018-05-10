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    Rolls-Royce показал свой первый в истории внедорожник

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    Британский производитель автомобилей класса люкс Rolls-Royce Motor Cars представил свой первый в истории внедорожник —Rolls-Royce Cullinan.
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    Машина названа в честь одного из самых крупных в мире алмазов, также известного под именем "Звезда Африки". Бриллианты, полученные после его огранки, украшают регалии британских монархов.

    "Вертикальные и горизонтальные линии, благодаря выступу над радиаторной решеткой, создают выражение лица саксонского воина. Это придает мужественности модели", — отмечается в пресс-релизе компании.

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    Автомобиль оснащен двигателем V12 объемом 6,75 литра. В основе модели — полностью алюминиевая платформа Architecture of Luxury.

    Ранее на этой же платформе был выпущен флагманский лимузин компании Phantom VIII. Создатели называют Cullinan самым "технологически продвинутым внедорожником в мире" и "самым практичным из всех Rolls-Royce".

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