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    Rolls-Royce Motor Cars

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль Sweptail. Видео
    Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль Sweptail 
    17:45 29.05.2017
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    Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль, модель Sweptail. Стоимость автомобиля не сообщается. Однако, по разным оценкам, она может достигать 17-20 миллионов долларов.
    Rolls-Royce намерен строить беспилотные контейнеровозы. Видео
    Rolls-Royce намерен строить беспилотные контейнеровозы 
    05:36 27.03.2017
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    Беспилотные суда позволят снизить стоимость транспортировки грузов и увеличат скорость и объем перевозок. Однако изменениям подвергнут не только внешний вид кораблей, но и их конструкцию.
    Чемоданы по цене автомобилей. Видео
    Чемоданы по цене автомобилей 
    04:58 03.05.2016
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    Rolls-Royce выпустил багажный набор, состоящий из двух больших чемоданов, двух саквояжей и специальной сумки для перевозки костюмов. Весь набор продается по цене 46 тысяч долларов и прекрасно помещается в багажник автомобиля.
    Эмблема автомобиля Rolls Royce
    Rolls-Royce в 2015 году, возможно, примет решение насчет первого внедорожника
    02:28 06.01.2015
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    Падение цен на нефть как таковое не скажется на продажах "роллс-ройсов", убежден глава Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос.
    Эмблема автомобиля Rolls Royce
    Rolls-Royce сократит 2600 рабочих мест
    19:24 04.11.2014
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    Сокращение произойдет в последующие 18 месяцев. Больше всего сокращения коснутся подразделения, занимающегося производством деталей для воздушно-космической отрасти.
    Автосалон Ролс-Ройс
    Rolls Royce может создать внедорожник
    15:28 07.06.2013
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    Производитель автомобилей класса "люкс" - британский Rolls Royce Motor Cars Ltd не исключает в будущем возможности создания внедорожника, сообщил генеральный директор компании Торстен Мюллер-Отвос.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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