Rolls-Royce выпустил багажный набор, состоящий из двух больших чемоданов, двух саквояжей и специальной сумки для перевозки костюмов. Весь набор продается по цене 46 тысяч долларов и прекрасно помещается в багажник автомобиля.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.