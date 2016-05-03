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    Чемоданы по цене автомобилей

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    Rolls-Royce выпустил багажный набор, состоящий из двух больших чемоданов, двух саквояжей и специальной сумки для перевозки костюмов. Весь набор продается по цене 46 тысяч долларов и прекрасно помещается в багажник автомобиля.
    Канал Euronews на Youtube

    Rolls-Royce выпустил багажный набор, состоящий из двух больших чемоданов, двух саквояжей и специальной сумки для перевозки костюмов. Весь набор, сделанный из кожи ручной работы и углеродных волокон, продаётся по цене 46 тысяч долларов и прекрасно помещается в багажник автомобиля Rolls-Royce.

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    Стоимость его последней модели Dawn – почти 340 тысяч долларов. Предполагается, что приобретение стильного багажного набора на должно чересчур обременить счастливых покупателей нового роллс-ройса, передает канал Euronews.

    С точки же зрения простых смертных, за цену этих чемоданов и сумок можно купить несколько приличных автомобилей.

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