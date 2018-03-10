6671

На днях в украинском сегменте соцсетей "всплыла" фотография, на которой сын главы Нацбанка "плещется" в бассейне с вином. У простых украинцев подобное фото вызвало весьма противоречивые чувства, а что же они пишут об этом в соцсетях?