Rolls-Royce выпустил багажный набор, состоящий из двух больших чемоданов, двух саквояжей и специальной сумки для перевозки костюмов. Весь набор продается по цене 46 тысяч долларов и прекрасно помещается в багажник автомобиля.
На днях в украинском сегменте соцсетей "всплыла" фотография, на которой сын главы Нацбанка "плещется" в бассейне с вином. У простых украинцев подобное фото вызвало весьма противоречивые чувства, а что же они пишут об этом в соцсетях?
По словам эксперта гражданской инициативы "Реанимационный пакет реформ" Владимира Дубровского, цель налога на роскошь не в том, чтобы собрать много денег, а в том, чтобы легализовать налогообложение как таковое.
Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым в рамках налоговой реформы ввести налог на роскошь. В числе главных направлений реформирования президент отметил важность создания действенных стимулов для детенизации фонда оплаты труда.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".