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    роскошь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль Sweptail. Видео
    Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль Sweptail 
    17:45 29.05.2017
    599
    Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль, модель Sweptail. Стоимость автомобиля не сообщается. Однако, по разным оценкам, она может достигать 17-20 миллионов долларов.
    Чемоданы по цене автомобилей. Видео
    Чемоданы по цене автомобилей 
    04:58 03.05.2016
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    Rolls-Royce выпустил багажный набор, состоящий из двух больших чемоданов, двух саквояжей и специальной сумки для перевозки костюмов. Весь набор продается по цене 46 тысяч долларов и прекрасно помещается в багажник автомобиля.
    Антон Гонтарев купается в бассейне с вином
    Обзор соцсетей. Их нравы: сын Гонтаревой и бассейн вина
    17:26 01.02.2016
    6671Экономика кризисного времени: 2015-2016
    На днях в украинском сегменте соцсетей "всплыла" фотография, на которой сын главы Нацбанка "плещется" в бассейне с вином. У простых украинцев подобное фото вызвало весьма противоречивые чувства, а что же они пишут об этом в соцсетях?
    Покраска стен нового дома в Киеве. Архивное фото
    Налог на роскошь не принесет много денег в бюджет - эксперт
    21:46 01.12.2015
    624Экономический кризис
    Эксперт гражданской инициативы Реанимационный пакет реформ Владимир Дубровский отметил, что налог на роскошное жилье не принесет много средств в бюджет страны.
    Гривны
    Налог на роскошь это символический налог - эксперт
    22:31 05.09.2015
    2129Экономический кризис
    По словам эксперта гражданской инициативы "Реанимационный пакет реформ" Владимира Дубровского, цель налога на роскошь не в том, чтобы собрать много денег, а в том, чтобы легализовать налогообложение как таковое.
    Порошенко прокомментировал введение налога на роскошь
    Порошенко прокомментировал введение налога на роскошь 
    08:26 04.09.2015
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    Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым в рамках налоговой реформы ввести налог на роскошь. В числе главных направлений реформирования президент отметил важность создания действенных стимулов для детенизации фонда оплаты труда.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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