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    Найдено новое средство от облысения

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    Ученые исследовали иммунодепрессант циклоспорин А, применяемый ранее для предотвращения аутоиммунных заболеваний и отторжения пересаженных органов. Выяснилось, что среди его побочных эффектов отмечался рост волос у пациентов.
    Лысина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Британские ученые нашли вещества, которые способны помочь людям, страдающим от облысения, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Манчестерского университета.

    При лечении облысения сейчас используются два препарата: миноксидил и финастерид, но оба имеют побочные эффекты, а результаты их применения зачастую оказываются неудовлетворительными.

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    Ученые исследовали иммунодепрессант циклоспорин А, применяемый с 80-х годов прошлого века для предотвращения аутоиммунных заболеваний и отторжения пересаженных органов. Среди его побочных эффектов отмечался рост волос у пациентов.

    Как обнаружилось, циклоспорин А подавляет экспрессию гена SFRP1, который, в свою очередь, препятствует развитию некоторых тканей, в том числе и волосяных луковиц. Аналогичным действием обладает еще один препарат под названием WAY-316606, изначально предназначенный для лечения остеопороза, говорится в сообщении.

    Для подтверждения, что этот препарат или аналогичные вещества эффективны для лечения облысения и одновременно безопасны, понадобятся клинические испытания, отметили ученые.

    Ранее эксперты из университета Лидса сообщили, что ощущение сытости является ключом к похудению, так как у голодного человека больше риск, что он бросит диету или будет срываться на нездоровые перекусы в течение дня.

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