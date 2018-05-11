Найдено новое средство от облысения

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Британские ученые нашли вещества, которые способны помочь людям, страдающим от облысения, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Манчестерского университета.

При лечении облысения сейчас используются два препарата: миноксидил и финастерид, но оба имеют побочные эффекты, а результаты их применения зачастую оказываются неудовлетворительными.

Ученые исследовали иммунодепрессант циклоспорин А, применяемый с 80-х годов прошлого века для предотвращения аутоиммунных заболеваний и отторжения пересаженных органов. Среди его побочных эффектов отмечался рост волос у пациентов.

Как обнаружилось, циклоспорин А подавляет экспрессию гена SFRP1, который, в свою очередь, препятствует развитию некоторых тканей, в том числе и волосяных луковиц. Аналогичным действием обладает еще один препарат под названием WAY-316606, изначально предназначенный для лечения остеопороза, говорится в сообщении.

Для подтверждения, что этот препарат или аналогичные вещества эффективны для лечения облысения и одновременно безопасны, понадобятся клинические испытания, отметили ученые.

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